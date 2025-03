Mariah Carey no robó “All I want for Christmas is you” de otros compositores, dice una jueza. Foto: AP

(AP).- Una jueza federal de Los Ángeles dictaminó que Mariah Carey no robó su megaéxito perenne “All I want for Christmas is you” de otros compositores.

La jueza Mónica Ramírez Almadani concedió el miércoles la solicitud de juicio sumario de Carey, lo que le dio a ella y al coautor y codemandado Walter Afanasieff una victoria sin ir a juicio.

En 2023, los compositores Andy Stone de Luisiana, conocido por el nombre artístico de Vince Vance, y Troy Powers de Tennessee presentaron una demanda de 20 millones de dólares alegando que la canción de Carey de 1994, que desde entonces se ha convertido en un estándar navideño y una sensación anual de streaming, infringía los derechos de autor de su canción country de 1989 con el mismo título.

Su abogado, Gerard P. Fox, dijo estar “decepcionado” en un correo electrónico a The Associated Press.

Fox dijo que, según su experiencia, los jueces de este nivel “casi siempre desestiman los casos de derechos de autor de música y que es necesario apelar para revocar la decisión y llevar el caso al jurado. Mi cliente decidirá en breve si apela o no. Presentamos la demanda basándonos en las opiniones de dos prestigiosos musicólogos que imparten clases en excelentes universidades”.

La demanda de Stone y Powers decía que su canción “All I want for Christmas is you” contiene una estructura lingüística única en la que una persona, desilusionada con los regalos caros y las comodidades de la temporada, quiere estar con su ser querido y, en consecuencia, escribe una carta a Santa Claus”.

Dijeron que había una "abrumadora probabilidad" de que Carey y Afanasieff hubieran escuchado su canción, que en un momento alcanzó el puesto número 31 en la lista Hot Country de Billboard, y hubieran infringido sus derechos de autor al tomar elementos importantes de ella.

Tras escuchar a dos peritos de cada parte, Ramírez Almadani coincidió con la defensa, quien afirmó que los autores emplearon clichés navideños comunes que existían antes de ambas canciones, y que la canción de Carey los utilizó de forma diferente. Añadió que los demandantes no habían cumplido con la carga de demostrar que las canciones son sustancialmente similares.

Ramírez Almadani también ordenó sanciones contra los demandantes y sus abogados, diciendo que su demanda y las presentaciones posteriores fueron frívolas y que los abogados de los demandantes "no hicieron ningún esfuerzo razonable para asegurar que las alegaciones fácticas afirmadas tuvieran respaldo probatorio".

Dijo que deben pagar al menos una parte de los honorarios de los abogados de los acusados.

Los abogados defensores y publicistas de Carey no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El coloso navideño de Carey se ha convertido en un éxito aún mayor en los últimos años que en la década de 1990. Ha alcanzado el número 1 en la lista Hot 100 de Billboard durante los últimos seis años consecutivos, midiendo las canciones más populares cada semana (no sólo las de temática navideña) por reproducción en radio, ventas y streaming.

Carey y Afanasieff han tenido su propio desacuerdo público —aunque ninguno ha llegado a los tribunales— sobre quién compuso qué parte de la canción. Pero el caso los convirtió, al menos temporalmente, en aliados.