50 años: Abre Marionetas de la Esquina sus celebraciones

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La legendaria compañía de títeres en México Marionetas de la Esquina cumple 50 años, y la celebración inicia este 26 de marzo en el marco del Día Mundial del Teatro, en donde el Instituto Internacional de Teatro (ITI) de la UNESCO entregará un reconocimiento a los creadores por su trayectoria. El acto dará pie a una serie de actividades que la compañía planea para julio próximo.

Marionetas de la Esquina arranca con un montaje especial de la puesta emblemática de su repertorio: El circo, el jueves 26 en el Centro Cultural del Bosque a las 18 horas, obra original escrita por Lucío Espíndola (1935-2022), fundador de la compañía junto a su colega y esposa Lourdes Pérez Gay.

Como parte del evento, se entregará el reconocimiento a la compañía además de la presencia de invitados especiales, artistas que trabajaron con la agrupación a lo largo de medio siglo.

Lourdes Pérez Gay, quien en 2023 recibió un homenaje del INBAL (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura) como parte del ciclo Protagonistas de la cultura mexicana, recordó a Lucio de una manera especial:

“Él llegó a México del exilio argentino con una maleta y dos marionetas bajo el brazo, me decía que no había que esperar a que nos dieran trabajo, que ‘hay que ir a buscar el trabajo’, y así fue: lo acompañé en esa aventura que ahora no puedo creer vaya a cumplir cincuenta años. Lucio era un hombre muy creativo con quien trabaje siempre muy bien.

“Como compañía ha sido increíble sostenernos y crecer profesionalmente, todo esto se lo atribuyo a la capacidad de hacer un equipo de trabajo, ninguna compañía se puede hacer sin ello, llegar a cincuenta años no es el logro de una o dos personas, sino de muchos artistas que pasaron por aquí, algunos tienen veinte años con nosotros, otros se dedican a otras cosas pero dejaron huella en Marionetas, personas que creyeron e hicieron suyo este proyecto, ese es el éxito”.

Entre los artistas invitados que formarán parte del reconocimiento del ITI a través de su trabajo y mérito en Marionetas de la Esquina, están Sara Camacho, Fernando y Emiliano Leyva (padre e hijo), Priscila Morales, Humberto Camacho, David Ruíz, Wlises (sic) Mendoza, César Sotelo, Yenizel Crespo, Siledi, Roy Valdez, Amaranta y José Mariano Leyva.

Lourdes Pérez Gay. La permanencia. Foto: Especial de Marionetas de la Esquina

El reconocimiento incluirá videos del archivo de la compañía, en donde se verán imágenes inéditas de actos, entrevistas con sus fundadores y un recuento del homenaje realizado por el Teatro El Milagro.

Pérez Gay comentó que si bien tiene un repertorio para reír, tienen otro para reflexionar a través de diversos temas como la violencia intrafamiliar o la demencia (que padeció Espíndola), temáticas que a decir de su experiencia todavía suelen ser tabú en muchos casos:

“Todavía al día de hoy tocar estos temas a partir de nuestras obras no es tan bien visto, si llevas algo para reír en las escuelas no hay problema, y si bien no las prohíben, un espectáculo para pensar cuesta más colocarlo. Justo regresamos de Morelos donde tuvimos un acto en la secundaría con la obra Mía, ahí te das cuenta de ciertas cosas.

“Me siento orgullosa de lo que se ha logrado con Marionetas de la Esquina, y si bien ya tengo ochenta años y me he alejado de ciertas cosas de la compañía, y ahí es donde entra Amaranta Leyva (actual directora), me fascina seguir actuando”.

Pérez Gay definió tres momentos históricos en la agrupación: la década de los setentas, ochentas buscando la presencia en escuelas, y todo aquel lugar donde los llamaran, época en la cual viajaron por toda la república mexicana de la mano del promotor Manuel de la Cera, y los noventas con la llegada de las marionetas a los recintos culturales y teatros, y un tercero en los años dosmiles con 10 ediciones del Festival Internacional Titerías (que culminó en 2020 debido a la pandemia y la situación económica posterior), y por lo cual México pudo conocer a figuras internacionales como Fernán Cardama (España), Philippe Hubert (EU), Heather Henson (hija de Jim Henson, creador de la serie The Muppets en EU), y Claudio Hochman (Argentina).

Amaranta Leyva. Herencia y cultivo: Foto: Especial

La apertura de su teatro La Titería de Marionetas de la Esquina, espacio fundado en 2016 y ubicado en Vicente Guerrero #7 en la alcaldía Coyoacán de la CDMX, es uno de sus más recientes logros, con programación constante y abierta para todas las edades; en estos días, las puestas Lo que queda de nosotros, que aborda el deceso de seres queridos, y El jardín, sobre el cuidado del agua.

A la fecha la agrupación domina en su oficio diversas técnicas en el manejo de títeres como el hilo (su especialidad), de guiñol (o guante), varillas, sombras y de mesa.

Y acerca del recorrido histórico de la agrupación, apuntó Pérez Gay:

Hacernos de un repertorio que llega a más de treinta obras es lo que nos ha dado certeza y sostén durante este tiempo, de ahí que la apertura de La Titería ha sido muy importante, y por supuesto abrirnos a diversas temáticas en las obras, cuya dramaturgia de Amaranta Leyva ha sido importante.

El presente y el futuro

Leyva, hija de Lourdes Pérez Gay y adoptiva de Lucio Espíndola, tomó las riendas de la dirección del grupo en 2020, luego de vivir toda su vida entre piezas de arte. Dijo en broma, tras afirmar su cariño por el oficio heredado:

“A veces ya no sé si soy una marioneta o un humano”.

Inició en la dramaturgia con la obra El siglo de mis abuelos en 1998, a la que le siguió Dibújame una vaca y El cielo de los perros. Comentó en entrevista por separado:

“Estudié Letras Hispánicas y la dramaturgia fue inevitable, en especial porque me ‘jaló’ mucho el teatro, siempre digo que escribo desde mis dudas de niña. Trabajé un tiempo en Montreal, Canadá, separándome un poco de Marionetas de la Esquina, pero creo que para bien, porque cuando regresé en el año 2000 escribí Dibújame una vaca, que me parece un parteaguas en el repertorio, es una obra que habla del divorcio de los padres.

“Otro de los grandes momentos fue que los títeres entrarán a los teatros, porque con el Fonca de entonces se organizó en 2005 un showcase en Nueva York, EU, donde se eligieron a varias compañías y mostramos nuestro trabajo; ahí nos contrató el Kennedy Center y estuvimos unos 16 años en gira. Luego me comisionaron para escribir una versión de La Bella Durmiente en el mismo Kennedy Center, ese fue un gran momento en la internacionalización de la compañía”.

Leyva relató que la pandemia fue un momento importante en la compañía porque al cerrarse las puertas de los teatros, se volcaron a las plataformas sociales con personajes como La vaca standupera, a quien los niños seguían y le comunicaban sus dudas sobre la salud, la familia y sus problemas:

Marionetas nunca se detuvo a ver cómo pasaba el tiempo, porque entre buscar sobrevivir y montar obras se pasó todo muy rápido, la pandemia tampoco fue un impedimento, siempre estuvimos en contacto con el público, principalmente infantil, y una vez que se abrieron las puertas de los teatros, ¡bum!, la gente buscaba el contacto y asistir a las obras.

Sobre su visión para celebrar los 50 años, expresó:

“El montaje de El circo este 26 de marzo será el inicio, de entrada tenemos actividades constantes toda la semana, tenemos un público cautivo, pero aunque no podemos ‘aventar la casa por la ventana’ sí tenemos dos actividades muy puntuales, significativas.

“Julio es el mes que decidimos como el de celebración fuerte con el remontaje de El circo con algunos de los personajes que hizo Julio Espíndola para esta obra, luego vamos a hacer una exposición a partir de nuestro archivo fotográfico y sobre todo de las piezas, los títeres, algunos de ellos hechos a mano, así que vamos a hacer una gran muestra de ello, y una convocatoria que lanzaremos el 30 de abril que se titulara Gran Teatrino para Pequeños Artistas”.

Esta última convocatoria -refirió- se lanzará el 30 de abril en la página de Marionetas de la Esquina y sus redes sociales, y la idea será invitar a dramaturgos y escritores, en un ejercicio abierto al público, para escribir obras a partir de los históricos títeres, al revés de lo usual: las historias ganadoras se programarán para julio próximo. También piensan realizar réplicas de sus títeres más famosos para donar a algunos recintos culturales, tanto en México como el extranjero.

Por ahora, Marionetas de la Esquina se presenta en función especial de su 50 aniversario este jueves 26 en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, a las 18 horas.

Remató Leyva sobre la celebración:

“Son cincuenta años de haber incidido en varias generaciones del público mexicano, y nos emociona mucho que nos sigan acompañando”.