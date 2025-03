Academia de cine se disculpa por no nombrar a codirector de "No Other Land" tras ataque en su contra

NUEVA YORK (AP) — Después de recibir críticas por su respuesta inicial al violento ataque contra el codirector ganador del Oscar por el documental "No Other Land" ("No hay otra tierra"), Hamdan Ballal, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se disculpó el viernes por no reconocer a Ballal por su nombre.

En una carta enviada a los miembros de la academia, el director general de la organización, Bill Kramer, y su presidenta, Janet Yang, expresaron su pesar por no haber emitido una declaración directa sobre Ballal.

Testigos dijeron que el lunes 24 del presente, el director del documental, quien es palestino, fue golpeado por colonos israelíes en Cisjordania y luego, cuando era transportado en ambulancia para atenderlo por sus heridas, fue secuestrado por elementos del ejército de Israel, cuando no había ninguna orden para su captura.

El ataque, que se produjo semanas después de que Ballal y su codirector ganaron el Oscar a mejor documental largo en los Premios de la Academia, fue ampliamente condenado por numerosas organizaciones cinematográficas, entre otras. El miércoles, la academia emitió un comunicado condenando "el daño o la supresión de artistas por su trabajo o sus puntos de vista".

Yuval Abraham, periodista y codirector de "No Other Land", fue muy crítico con esa respuesta, comparándola con "el silencio sobre la agresión a Hamdan".

El viernes, más de 600 de los 11 mil miembros de la academia emitieron una carta abierta diciendo que la declaración de la organización "se quedó muy corta respecto a los sentimientos que este momento exige". Entre los firmantes estaban Joaquin Phoenix, Olivia Colman, Riz Ahmed, Emma Thompson, Javier Bardem, Penélope Cruz y el director de "Zona de interés", Jonathan Glazer.

Después de una reunión de la junta de gobernadores de la academia el viernes, Kramer y Yang respondieron con una nueva declaración.

"Nos disculpamos sinceramente con el señor Ballal y con todos los artistas que se sintieron desamparados por nuestra declaración anterior y queremos dejar claro que la academia condena la violencia de este tipo en cualquier parte del mundo", escribieron a los miembros. "Aborrecemos la supresión de la libertad de expresión bajo cualquier circunstancia".

Después de estar detenido por más de 20 horas, Ballal fue liberado. El director y otros dos palestinos fueron acusados de lanzar piedras a un israelí, acusaciones que ellos niegan y que no han sido confirmadas por medio de un juicio justo.

Tras ser liberado, Ballal comentó a The Associated Press que un israelí le pateó la cabeza "como si fuera un balón de fútbol" durante el ataque en su aldea.

"Me di cuenta de que me estaban atacando específicamente", dijo Ballal en un hospital de Cisjordania, tras su liberación el martes. "Cuando dicen 'Oscar', entiendes. Cuando dicen tu nombre, entiendes".

"No Other Land", una producción conjunta israelí-palestina, narra la situación en Masafer Yatta, que el ejército israelí designó como zona de entrenamiento de fuego real en la década de 1980 y ordenó la expulsión de los residentes, en su mayoría beduinos árabes. Alrededor de mil residentes han permanecido en gran medida en el lugar, pero los soldados entran regularmente para demoler casas, tiendas, tanques de agua y olivares.

Después de no encontrar un distribuidor en Estados Unidos, a pesar de la amplia aclamación, "No Other Land" fue autoestrenada en cines. Aun así, logró superar los 2 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá.