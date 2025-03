Conan O'Brien lanza dardo a Trump y Putin con un chiste sobre Anora en los Oscar 2025

MADRID (CulturaOcio).- Anora, la cinta dirigida por Sean Baker, fue la gran triunfadora de los Oscar 2025 al alzarse con cinco de los seis premios a los que estaba nominada.

Pero además, el éxito del filme protagonizado por Mikey Madison sirvió de excusa para que Conan O'Brien, maestro de ceremonias de la 97 edición de los premios de la Academia de Hollywood lanzara una puya a Donald Trump y Vladimir Putin.

El filme de Baker sigue los pasos de una prostituta que se casa con el joven hijo de un peligroso oligarca ruso. Cuando la familia del recién casado se entera del enlace, viaja hasta Estados Unidos dispuesta a cualquier cosa para anular el matrimonio. Es entonces cuando la protagonista se ve envuelta en una odisea para defender su dignidad poniendo incluso en juego su vida.

Y es que, para entender todas las implicaciones del dardo lanzado por Conan O'Brien a Trump y Putin, conviene tener muy clara la premisa argumental de Anora.

"Anora está teniendo una buena noche. Ya lleva dos victorias. Supongo que los estadunidenses están emocionados de ver que por fin alguien se enfrenta a un ruso poderoso", dijo el director sin llegar a nombrar en ningún momento al presidente estadunidense o al mandatario ruso.

Conan: You know, Anora is having a good night. That's great news. Two wins already. I guess Americans are excited to see somebody finally stand up to a powerful Russian. pic.twitter.com/UBeKpSigk8