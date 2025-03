Lady Gaga regresa a México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La “madre monstruo” de la música regresa a México. La multifacética Lady Gaga viene a nuestro país para el próximo 26 de abril en el marco de su más reciente disco, “Mayhem”, que se lanza oficialmente este 7 de marzo.

Un cartel con la catedral metropolitana de fondo, Gaga en atuendo particular aludiendo a una catrina y el mensaje “Lady Gaga in Mexico City ‘Viva la Mayhem!” dieron rienda suelta para que los fanáticos enloquecieran en redes sociales ante el regreso de la artista.

La “Madre monstruo” hace su ‘come back’ evolucionado y luego de 13 años de ausencia en el país, la última vez fue en 2012 como parte de su primera gira mundial “The born this way tour”, un espectáculo que le valió todas las críticas positivas.

Desde entonces Gaga le debía a México una parada, pues los fanáticos vieron pasar de lejos recorridos de discos como “Artpop” (2011), “Joanne” (2016), y “Chromatica” (2020), pero también la vieron madurar de lejos cuando fue premiada con 14 Grammys en este lapso, un Óscar (en 2019 a Mejor Canción Original por “Shallow”), actuaciones en cine como en Men in Black 3 (2013), Nace una estrella (2018) y Joker. Folie a deux (2024), en series como American Horror Story (2015) y House of Gucci (2021), y hasta una presentación muy original en el marco de los Juegos Olímpicos 2024 en París. Así que ya le tocaba a México.

El regreso de ‘Joanne’ se debe a la promoción de su octava producción ‘Mayhem’, para el cual los little monsters (así se hacen llamar sus fans) podrán escuchar a partir del próximo 7 de marzo como parte del sello de Interscope Records.

Proceso estuvo presente en el “The born this way tour” y pudo constatar que entonces se trató de una alta producción, en ese año Gaga era una de las artistas más escuchadas, con una propuesta visual y musical muy única, y se escucharon temas que prácticamente ya son clásicos como ‘Born this way’, ‘Judas’, ‘Bloody Mary’, ‘Telephone’ y ‘Poker face’, aún con ello nadie esperaba la gran evolución que ha tenido como artista, tanto en los escenarios como en el cine y televisión.

Ese show se realizó en el “Foro Sol” y se trató de su tercera gira de conciertos en el marco de su álbum de estudio “Born this way” (2011) con la que recorrió los cinco continentes y se convirtió artista global.

Habrá una preventael próximo 6 de marzo a partir de las 14 horas, y la venta general comenzará el 7 de marzo. En ambos casos a través del sistema Ticketmaster.