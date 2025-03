“Rescate implacable” de Statham vence a “Blancanieves” y se lleva el primer puesto en taquilla

NUEVA YORK (AP).- En una sorpresa inesperada, el thriller de Jason Statham “A Working Man” (“Rescate implacable” en Latinoamérica) se llevó el primer lugar en taquilla, superando a “Blancanieves”, en rápido declive , según estimaciones de los estudios difundidas este día.

Incluso después de un debut deslucido se predijo que el remake de acción real de Walt Disney Co. se mantendría como la película más taquillera en los cines de Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana. En cambio, "Blancanieves", plagada de críticas negativas se desplomó en su segundo fin de semana y cayó un 66%.

Al mismo tiempo, "Rescate implacable" de Amazon MGM Studios, dirigida por David Ayer, superó las expectativas con un debut de 15.2 millones de dólares. Coescrita por Sylvester Stallone, "Rescate implacable" reúne de nuevo a Statham y Ayer tras el éxito del año pasado de "Sentencia de muerte" (162 millones de dólares a nivel mundial). En esta ocasión, Statham interpreta a un obrero de la construcción con un pasado militar de élite.

Aunque las críticas han sido dispares y el público sólo le dio a "Rescate implacable" una calificación de "B" en CinemaScore, Statham logró algo poco común en la industria cinematográfica actual: rentabilidad. "Rescate implacable" tuvo un estreno similar al de "Sentencia de muerte", que recaudó 16,5 millones de dólares.

Sin embargo, el titular más importante podría haber sido la rápida disminución del interés de los compradores de entradas por "Blancanieves". Se esperaba que la película, dirigida por Marc Webb y protagonizada por Rachel Zegler, impulsara las salas de cine tras un comienzo difícil en 2025. Producida con un presupuesto de más de 250 millones de dólares, la película se ha convertido en una manzana envenenada, con una recaudación global de 143.1 millones de dólares en dos semanas.

Se espera que el próximo fin de semana, “Una película de Minecraft” de Warner Bros. gane el fin de semana y, al igual que “Blancanieves”, apuntará al público familiar.

Un trío de recién llegados: “Death of a Unicorn” de A24, “The Woman in the Yard” de Universal y Blumhouse y “Chosen: The Last Supper” de Fathom, también se estrenaron durante el fin de semana, aunque ninguno tuvo un gran impacto.

"Los Elegidos: La Última Cena" obtuvo el mejor resultado, con 11.5 millones de dólares en 2235 salas. La serie de televisión cristiana, ahora en su quinta temporada, ha impulsado la venta de entradas con regularidad antes de su lanzamiento en streaming. Se estrenarán más episodios en cines durante abril.

"Muerte de un Unicornio", una comedia de terror protagonizada por Jenna Ortega y Paul Rudd, retrata a un padre y una hija que atropellan a un unicornio en la carretera mientras conducen. La película recaudó unos modestos 5,8 millones de dólares en 3 mil 050 salas.

La película de terror más directa del fin de semana, "The Woman in the Yard" de Blumhouse, protagonizada por Danielle Deadwyler, debutó con 9.4 millones de dólares en 2 mil 842 cines. En la película de Jaume Collet-Serra, director de "Black Adam", una misteriosa mujer aparece constantemente en el jardín de una familia. Aunque su producción fue económica, con un presupuesto de producción de 12 millones de dólares, ha sido duramente criticada.

Uno de los mayores éxitos del fin de semana fue el clásico de Studio Ghibli de 1997, "La princesa Mononoke". La película de Hayo Miyazaki recaudó 4 millones de dólares en tan solo 347 pantallas IMAX. La distribuidora GKids promocionó este resultado como una victoria de la humanidad sobre la tecnología. A principios de semana, una nueva versión de ChatGPT permitió a los usuarios renderizar imágenes con una animación similar a la de Studio Ghibli.

"La lección del pingüino" de Sony Pictures Classic, protagonizada por Steve Coogan y Jonathan Pryce, se estrenó con 1.2 millones de dólares en 1.017 salas. Coogan interpreta a un inglés que enseña en Argentina en 1976 y rescata a un pingüino de un derrame de petróleo.

Con una venta de entradas en declive en general, Hollywood registró el primer trimestre de 2025 con un considerable déficit de taquilla. Las ventas bajaron un 11 % con respecto al mismo periodo de 2024 y casi un 40 % con respecto a 2019, según Comscore.

"Esperamos que 'Minecraft' pueda ayudar a que el mercado se nivele, ya que después de algunos fines de semana decepcionantes en taquilla, necesitamos recuperar algo de impulso en los multicines", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.