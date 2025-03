Selena Quintanilla: así fue el asesinato de la “reina del tex-mex" hace 30 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace tres décadas, a las 13:05 del 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla Pérez fue declarada muerta. En el pináculo de su carrera fue asesinada cuando tenía 23 años.

Aquel día, Selena fue a la habitación de Yolanda Saldívar, quien era la presidenta de su club de fans, para recoger registros comerciales que necesitaba para una declaración de impuestos, según el testimonio en el juicio. En su encuentro hubo una confrontación.

A Selena le dispararon por la espalda con un revólver calibre .38 en la habitación del motel Days Inn en Corpus Christi, Texas, ella alcanzó a salir corriendo y colapsó en el vestíbulo. Fue llevada de urgencia a un hospital cercano, pero fue declarada muerta aproximadamente una hora después.

Los empleados del motel testificaron que Selena nombró a “Yolanda” en “la habitación 158” como su atacante.

“No quise hacerlo. No quise matar a nadie,” dijo Saldívar entre sollozos durante un enfrentamiento de nueve horas con la policía, durante el cual se apuntó con un arma en la cabeza. Dijo a la policía que había comprado el revólver calibre .38 para suicidarse.

Más de 50 mil personas hicieron fila para ver el cuerpo de Selena el día antes de que fuera sepultada en el Seaside Memorial Park el 3 de abril de 1995, solo 13 días antes de su cumpleaños número 24.

La condena de Saldívar

La semana pasada se reveló que Yolanda Saldívar no obtuvo la libertad condicional y continuará cumpliendo una sentencia de cadena perpetua por disparar a la joven estrella.

La convicta fundó el club de fans de Selena y fue gerente de las boutiques de ropa de la cantante, Selena Etc., hasta que fue despedida a principios de marzo de 1995 por dinero faltante.

El 23 de octubre de 1995, un jurado en Houston condenó a Saldívar por asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 30 años.

Mientras estaba en prisión, Saldívar —una exenfermera— obtuvo su título de asistente legal y un grado asociado en justicia penal y ha presentado varias denuncias de derechos civiles alegando maltrato por parte del sistema penitenciario del estado, según los registros judiciales.

¿Quién fue Selana?

Selena Quintanilla nació en 1971, demostró un increíble talento vocal en su infancia, liderando a Selena y Los Dinos junto a sus hermanos A.B. y Suzette Quintanilla.

Su máximo estrellato llegó a principios de la década de 1990, con su mezcla única de música tejana, pop, cumbia y otros estilos musicales que se manifestaron en grandes éxitos como “Bidi Bidi Bom Bom”, “Como la flor”, “Amor prohibido”, “No me queda más” y “Tú solo tú”.

Ganó su primer Grammy en 1994 al mejor álbum mexicano/mexicano-americano por “Live”, convirtiéndose en la primera artista femenina de música tejana en ganar en esta categoría. Tenía apenas 23 años cuando fue asesinada al año siguiente. Pero su legado perdura para los mexico-estadunidenses, los mexicanos, los texanos, los latinos y más allá.

Su álbum póstumo en inglés, lanzado unos meses después de su muerte, “Dreaming of You”, alcanzó el número uno en la lista Billboard 200, con éxitos como “I Could Fall in Love” y “Dreaming of You”. En 1997, una película biográfica sobre su vida, “Selena”, se convertiría rápidamente en un clásico, impulsando la carrera de la protagonista Jennifer Lopez.