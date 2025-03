Karla Sofía Gascón responde a la broma que hizo Conan O'Brien en los Oscar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Karla Sofía Gascón respondió a la broma que realizó Conan O'Brien —presentador de los premios Oscar—, llamándolo Jimmy Kimmel. El comediante estadunidense hizo referencia a la polémica de la actriz por sus antiguas publicaciones en X (antes Twitter).

Gascón estuvo inmersa en una controversia luego de que salieran la luz varios tuits ofensivos que realizó años atrás, donde se lanzó contra la comunidad musulmana en España; se pronunció en contra la vacuna china contra el COVID-19; defendió a Cristóbal Colón, la colonización y a Hitler, entre otros.

Este hecho dañó su imagen pública y afectó su campaña durante la temporada de premios, siendo cancelada de diversos eventos de cine en Los Ángeles, destinados a impulsar las nominaciones de "Emilia Pérez".

El presentador de los Oscar, Conan O’Brien, recordó a modo de broma la polémica durante la gala:

Conan O’Brien: “Karla Sofía Gascón is here tonight. And Karla, if you are going to tweet about the Oscars, my name is Jimmy Kimmel” #Oscars pic.twitter.com/9ik28evXyj