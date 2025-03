Tecate Pal’ Norte 2025: anuncia edición especial de guitarra Fender y pre-fiesta en Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El festival Tecate Pal’ Norte llega a su 13º edición este 4, 5 y 6 de abril, con estelares como Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Benson Boone, Green Day y Kings of Leon. Además, tendrá una extensión en el Parque Fundidora, una guitarra “Fender” de edición especial, y una “pre-fiesta” el 29 de marzo con The Chainsmokers en Las Vegas.

El festival norteño, que se ha consolidado como uno de los más importantes en México en estos 13 años, este será “el mejor Pal’ Norte de su historia” según sus organizadores y, para algunos de sus fans, de los mejores curados en cuantro a programación.

Noticias Relacionadas Olivia Rodrigo, Green Day y Justin Timberlake encabezan el Tecate Pal Norte 2025

A tres años de haberse extendido de uno a tres días de actividades, el Pal’ Norte presentó en conferencia de prensa, desde Monterrey, Nuevo León, las innovaciones del festival para este año, que se pueden considerar en tres puntos más allá de la cartelera musical: extensión física, colaboración con productos especiales y medio ambiente/sustentabilidad.

En materia de música, Bernardo Bichara Assad, presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Parque Fundidora, señaló la importancia del lema del festival desde su creación: “Siempre ascendente”, a partir del cual han buscado evolucionar en la programación de artistas y agrupaciones más importantes a nivel nacional e internacionales acorde a los gustos y tendencias del momento.

Este año el Pal’ Norte tendrá entre sus estelares en lengua inglesa a Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Green Day, Fall Out Boys, Massive Atack, Kings of Leon, Garbage, Foster the People, The Chainsmokers, Charlie XCX, St. Vincent, Seventeen, Parcels, Gesaffelstein, entre otros.

Al tiempo que permitirá disfrutar de headliners de la música en español como Mon Laferte, Caifanes, Juanes, Caligaris, Alex Lora y el Tri, Codiciado, División Minúscula, Nathy Peluso, Macario, Edén Muñoz, Inspector, Kany García, Los Auténticos Decadentes, Matisse, Sabino, Tito Double P, Arde Bogotá, Caloncho, Carolina Ross, El David Aguilar, Jumbo Little Jesus, Porter, por mencionar a algunos.

Las características de la edición 2025

En añadido a la cartelera, el Pal’ Norte anunció una extensión por dos vías, una en el Parque Fundidora, sede del encuentro desde su primera edición, con lo cual el festival se estirará a prácticamente todo el terreno físico del histórico lugar neoleonés a través de ocho escenarios.

Además de la expansión fuera del país (y por vez primera) con la “experiencia” de una pre-fiesta en colaboración con el Wynn Nightlife de Las Vegas, Nevada (EU), con un concierto este 29 de marzo, a cargo de la banda The Chainsmokers.

En el apartado de productos los organizadores destacaron el anuncio de una edición limitada del modelo “Stratoscaster Player II” de la prestigiosa marca de guitarras eléctricas Fender en alusión al Tecate Pal’ Norte, instrumento diseñado en Nuevo León y ensamblado en Ensenada, Baja California.

En la cabeza del instrumento se lee el modelo y en el cuerpo dos leones, característicos del festival, a cada lado de las cuerdas, acompañados de la frase “Tecate Pal’ Norte”, además de un paquete de calcomanías de colección.

Presentación de la guitarra conmemorativa del festival. Créditos: X: @mty_360.

Esa guitarra será tocada por algunos de los artistas que se presenten en esta edición.

También se anunció una edición especial del Pal’ Norte con Adidas + TAF en tono blanco con elementos en negro y dorado, con la palabra “México” y el logo del festival.

A lo anterior se suma el modelo de sustentabilidad-medio ambiente en donde se destacó los “vasos reutilizables” para las bebidas que se vendan dentro del festival, y un sistema de reutilización del agua que se genere a lo largo de esos tres días, misma que se usará posteriormente para el riego del Parque Fundidora. A lo que se sumará una iniciativa de “Mega Limpieza en el Río Santa Catarina” (Monterrey) en donde se instará a la participación de voluntariado a cambio de boletos para el concierto.

El Pal’Norte se realizará este 4, 5 y 6 de abril en Monterrey, Nuevo León, mayores informes de entradas por día, tres días, cartelera, productos de edición especial y de estrategias en materia verde en tecatepalnorte.com.