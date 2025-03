“Esta polémica hace que la gente que no suele ir a los museos vaya”: Fabián Cháirez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al grito de “¡contra la censura, la resistencia!” por parte de la comunidad LGBTIQ+, se desarrolló la manifestación pacífica en apoyo a la exposición “La venida del señor” de Fabián Cháirez, censurada desde el 3 de marzo.

El mitin de casi dos horas se realizó frente a las puertas cerradas de la histórica Academia de San Carlos, donde la muestra se inauguró el pasado 28 de febrero y fue “suspendida” el 3 de marzo –a pesar de que tenía como fecha de conclusión el 7 de febrero–, por orden del juez de distrito Javier Francisco Rebolledo Peña, quien tomó la decisión después de 35 amparos presentados en febrero por la Asociación de Abogados Cristianos (AAC) en México.

Con lectura de experiencias de represión, pero sobre todo de historias de superación por parte de una decena de artistas, escritores, poetas y promotores culturales de la comunidad LGBTIQ+, unas 250 personas aproximadamente manifestaron su apoyo a Cháirez y su arte.

Con banderas de arcoíris y carteles donde se leían frases como “Si tu fe te da permiso de odiar, te hace falta Dios”, “No a la censura de la iglesia pederasta” y “Juez Rebolledo Peña, tu nombre está inscrito en las páginas más oscuras del arte”, la protesta se realizó de manera pacífica.

La protesta de integrantes de artistas y promotores culturales de la comunidad LGBTIQ+. Foto: Niza Rivera

La lista de participantes ante un micrófono respaldado por una bocina incluyó a Carlos López López, asesor en derechos humanos para personas LGBT e integrante de Gay Latino AC; Francisco Javier Lagunes Gaitán, capellán laico de la Libre Congregación Unitaria de México; las artistas Morralisa y La Bruja de Texcoco (quien interpretó un tema), y Salvador Irys, promotor cultural, director del Festival Internacional por la Diversidad Sexual e integrante del colectivo Altarte, a través de este último se le ha asistido jurídicamente a Cháirez con la censura. Fue Irys quien dijo:

“Estamos aquí para celebrar, no las puertas cerradas o la censura, sino la fuerza que nos dan como comunidad”.

En añadido dio un agradecimiento público a la Conapred, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM)?y el “posicionamiento” (emitido este 6 de marzo) de apoyo de la Secretaría de Cultura capitalina, encabezada por Ana Francis López, en donde se lee la postura ante la obra del artista de origen chiapaneco, del cual dio breve lectura.

Casi una hora después de iniciado el acto, Fabián Cháirez se hizo presente en la protesta. Vestido en traje negro, la característica máscara de látex que ha usado en otras ocasiones, y los brazos vendados con tintura roja en las manos, simulando un “estigma”, el artista expresó a los presentes que es por el apoyo que ha recibido de los presentes que la exposición la considera un éxito:

"Les quiero dar las gracias por el apoyo, así como a las personas de adentro (Academia de San Carlos) que cuidaron la obra, y a todos aquellos que quizá no les gusta mi trabajo, pero que entienden el significado de libertad de expresión…

“No es una lucha por mí, es por la libertad de expresión, les agradezco”. Fabián Cháirez. Foto. Niza Rivera

Ya en una breve ronda de preguntas y respuestas con la prensa, en medio del tema “Todos me miran”, de Gloria Trevi (canción que se ha convertido en un himno de la comunidad LGBTIQ+), respondió que busca proceder legalmente a pesar de no recibir el apoyo de la UNAM, una institución que lo decepcionó al tiempo de sentirse preocupado.

Además de afirmar que ya tiene varias propuestas para exponer la muestra en otros recintos, pero que aún analiza el adecuado considerando seguridad para los visitantes y la obra:

“Me siento más motivado que nunca para seguir trabajando en mi obra, mi proyecto, y seguir cuestionando a través de mi arte”.

En pregunta expresa por Proceso sobre las críticas que señalan que su obra necesita de polémicas para darse a conocer, respondió enfático:

“No. Yo no necesito de estas polémicas para darme a conocer, mi arte ha sido reconocido desde hace mucho tiempo, desde hace 12 años, la ventaja y la maravilla es que estas polémicas hacen que la gente que no suele ir a los museos vaya, me da mucha proyección”.

Luego de las preguntas con la prensa Cháirez invitó a los presentes a continuar la “fiesta de clausura” de su exposición en el antro La Purísima (también en el Centro Histórico), que incluye como figura central un Cristo con arneses y tacones en metáfora del sufrimiento.