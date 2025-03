Elisa Carrillo anuncia función única del “Bolero” de Maurice Béjart en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La mexiquense Elisa Carrillo realizará sólo una función del “Bolero” de Maurice Béjart en el país y lo hará de nuevo en el marco de la gala “Elisa y Amigos”, que tendrá lugar el próximo 27 de mayo en el Auditorio Nacional.

El acto, que se anunció como “la última interpretación” a manos de Carrillo, Premio Benois de la Danza (2019), será la oportunidad de volver a ver a la bailarina en esa icónica presentación de la que dio muestra el año pasado, como parte de la gala 2024, se anunció en un comunicado.

“Será la última vez que haré el Bolero en México y lo único que les puedo decir es que es un momento muy importante para mí como bailarina por toda mi carrera. Esta pieza icónica de Maurice Béjart, muy pocos bailarines en el mundo han tenido la oportunidad de presentarla…” declaró la bailarina.

“Hay cierta tristeza en saber que en cada paso te estás acercando al fin; estoy tratando de disfrutar cada ensayo y cada día que le estoy dedicando. Sé que ese día va a ser muy emocionante, pero creo que también va a ser una satisfacción enorme saber que logré esta meta que tenía y logré hacerlo en mi país y en un escenario tan especial”, aseguró Carrillo.

Fue Marcela Medina, productora de la gala “Elisa y amigos”, quien señaló que se trata de la última oportunidad porque esa obra solo la interpreta la compañía de Maurice Béjart y para conseguir los derechos es necesario presentar una audición, misma que Elisa Carrillo superó con éxito.

El “Bolero” de Béjart, es considerada una obra maestra de la danza clásica que se acompaña de la composición homónima del también francés Maurice Ravel (1875-1937), una partitura extensa y repetitiva que hace de la coreografía un enorme reto para las y los bailarines.

La interpretación es un in crescendo que recae en primera instancia en la bailarina o bailarín principal, que danza sobre una enorme mesa roja buscando cautivar al público. Marca, cada vez, movimientos más intensos sobre la mesa, a los que le suman poco a poco hasta 40 bailarines.

Carrillo dijo sobre la ejecución: “Es una pieza en la que de principio a fin te estás moviendo y hay varias frases que tienes que memorizar y a veces con el ritmo de la música, que se repite y se repite, tienes que tener muy clara la interpretación que estás haciendo.

“Después de 14 minutos estás muy cansado; lo primero es la parte física, pero también la parte de la mente para estar concentrado. Es una obra en la que si no entregas todo y no tienes una fuerza interpretativa, no puedes llegar a esa cúspide que estás buscando desde un principio”, finalizó la artista sobre el acto.

El anuncio llega a Carrillo en el marco de una experiencia que le abre el panorama a nuevas oportunidades, pues luego de su retiro en el Staatsballet Berlin al final de la temporada 2023-2024, el mes pasado, se anunció que a partir de 2026 tomará las riendas de la Escuela John Cranko –con apoyo de Mikhail Kaninskin como director asociado–, institución de gran prestigio a nivel global en el mundo del ballet ubicada en Sttutgart, Alemania.

La artista asumirá el cargo a partir de enero de 2026 una vez que Tadeusz Matacz culmine su ciclo de trabajo actual, luego de 27 años al frente de dicha institución.

Por lo pronto la oportunidad de ver a Elisa Carrillo como bailarina será en el “Bolero” de Béjart en el marco de la gala “Elisa y Amigos” el 27 de mayo en el Auditorio Nacional. Las entradas ya están disponibles vía Ticketmaster.