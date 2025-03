Murió Pamela Bach, actriz de Baywatch y Knight Rider

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pamela Bach, actriz de Baywatch y exesposa de David Hasselhoff, falleció a los 62 años. La actriz fue encontrada en su casa en Los Ángeles con un disparo en la cabeza. Presuntamente fue un suicidio.

Un representante de David Hasselhoff envió esta declaración a People: "Nuestra familia está profundamente triste por el reciente fallecimiento de Pamela Hasselhoff. Estamos agradecidos por las muestras de amor y apoyo durante este difícil momento, pero pedimos amablemente privacidad durante este duelo y para navegar esta etapa de retos".

La actriz tiene dos hijas con el actor David Hasselhoff, con quien estuvo casada de 1989 hasta el 2006, cuando la expareja mantuvo una polémica ruptura en la que Bach acusó a David Hasselhoff de maltrato.

Durante su matrimonio tuvieron dos hijas: Taylor, de 34 años, y Hayley, de 32. Pamela y David, se conocieron en el set de la serie Knight Rider. También actuaron juntos en la popular serie “Baywatch”.

Hace poco, Pamela Bach había compartido una foto con su nieta, con la leyenda: "Es increíble cómo un pequeño ser humano puede abrir nuestros corazones de manera tan profunda. Estoy muy bendecida y agradecida por mi pequeño ángel”

Pamela Bach nació en Estados Unidos en 1963 y consiguió uno de sus primeros papeles en 1983, cuando fue parte de Rumble Fish; además, trabajó en The Young and the Restless y Knight Rider.