Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Katy Perry, Alan Parsons y Hombres G; los conciertos que habrá en abril

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A lo largo del mes de abril se llevarán a cabo los conciertos de Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Katy Perry, Alan Parsons, Hombres G, Miguel Ríos y Los Bunkers, así como los festivales Axe Ceremonia y Pa'l Norte.

La estrella estadunidense Olivia Rodrigo compartirá con sus fans el espectáculo de su gira “Guts World Tour” los días 2 y 3 de abril en el Estadio GNP.

La banda de indie rock noruega Kakkmaddafakka tocará el 1, 2 y 3 de abril en el Foro Indie Rocks.

Como parte de su gira acústica la banda chilena Los Bunkers presentará su sesión al estilo unplugged, los días 2, 3 y 4 de abril en el Teatro Metropólitan.

Por su parte Los Tigres Del Norte llegarán al Auditorio Nacional los días 3 y 4 de abril. La agrupación española Cariño en el Foro Puebla de la CDMX el 4 de abril. Al igual el día 4 de abril Los Auténticos Decadentes visitarán el Forum Mundo Imperial, en Acapulco, Guerrero.

El dúo australiano de música electrónica Empire Of The Sun enseñará su reciente discografía “Ask That God” (2024) el 4 y 5 de abril en el Palacio de los Deportes.

El artista colombiano Juanes será visto el 5 de abril en el Auditorio Nacional. En tanto Lit Killah el día 5 en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

El festival Eutanasia Fest V se realizará el 5 de abril en el salón La Maraka con las bandas de la escena musical oscura The Nosferatu, NNHMN, Ashbury Heights, The Nues y Noble Savage.

El festival Tecate Pa'l Norte se efectuará el 4, 5 y 6 de abril, en el Parque La Fundidora, en Monterrey, Nuevo León. El primer día desfilará Green Day, Massive Attack, Seventeen, The Chainsmokers y Gesaffelstein. El segundo Justin Timberlake, Fall Out Boy, Caifanes y The Black Keys. Para el tercer día Olivia Rodrigo, Kings of Leon, Charli XCX y Parcels.

El festival Axe Ceremonia se celebrará el 5 y 6 de abril en el Parque Bicentenario. En la primera entrega se verá a Natanael Cano, Charli XCX, Parcels y Tomorrow X Together. En el segundo día Massive Attack, Tyler The Creator y Gesaffelstein.

Alan Parsons brindará concierto especial el 9 de abril en la Arena CDMX. El cantante del rock Miguel Ríos arribará el 12 de abril al Auditorio Nacional. Ese mismo día, el ensamble canadiense BadBadNotGood en el Auditorio BB. El 12 de abril en el Gato Calavera se presentará Ritüel for Two, Dancing Strangers, Mecaník Fabrík y Blaüer. El grupo surcoreano Stray Kids estará en el Estadio GNP el 12 y 13 de abril.

La banda española Hombres G retornará con la presencia del vocalista y bajista David Summers, los guitarristas Dani Mezquita y Rafa Gutiérrez, así como el baterista Javier Molina. La cita es el 23 de abril en el Estadio GNP.

Katy Perry hará vibrar a la Arena CDMX con su “The Lifetimes Tour” los días 23, 25 y 26. Después de un descanso de más de seis años la banda de rock Liquits el 24 en el Teatro Metropólitan. El dúo francés Polo & Pan va al Auditorio BB el día 24. La banda alemana Funker Vogt con su estilo EBM enseñará su reciente álbum “Final Construct” el 25 de abril en el escenario de Supremo.

Finalmente la estrella estadunidense Lady Gaga se presentará el 26 y 27 en el Estadio GNP, presentando su reciente discografía “Mayhem” (2025).