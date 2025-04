Ari Aster, Richard Linklater y Wes Anderson competirán por la Palma de Oro en Cannes

PARÍS (AP) — Las nuevas películas de Wes Anderson, Ari Aster y Richard Linklater competirán por la Palma de Oro en la 78º Festival de Cine de Cannes, anunciaron los organizadores el jueves.

Después de que la última edición encumbrase a la ganadora del Oscar a la mejor película, "Anora", además de contar con varias aspirantes más —"Emilia Pérez", "The Substance" ("La sustancia") y "The Apprentice" ("El aprendiz") —, el festival de cine francés presentó para 2025 una programación repleta de autores de renombre.

Thierry Frémaux, director artístico de Cannes, anunció la selección en una conferencia de prensa en París junto a la presidenta del festival, Iris Knobloch.

El cartel incluye "Eddington", un western dirigido por Aster y ambientado en una pandemia, protagonizado por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal y Emma Stone; "The Phoenician Scheme" de Anderson, en la que Benicio Del Toro encarna a un especulador europeo, y "Nouvelle Vague", la cinta de Linklater sobre Jean-Luc Godard y la Nueva Ola Francesa.

Julia Ducournau, cuya película "Titane" ganó la Palma de Oro en 2021 y la convirtió en la segunda cineasta en recibir el máximo galardón de Cannes, regresará al festival con "Alpha", ambientada en el Nueva York de los años 80, sobre un niño de 11 años cuyo padre tiene sida.

Entre los habituales que regresan al programa de Cannes están Jean-Pierre y Luc Dardenne, que ya ganaron la Palma en dos ocasiones. Los hermanos belgas presentarán su último trabajo, "Young Mothers". Joachim Trier, cuya "The Worst Person in the World" ("La peor persona del mundo") destacó en la edición de 2021, vuelve a la competencia con "Sentimental Value", que también está protagonizada por Renate Reinsve.

Fuera de la sección oficial se presentará "Eleanor the Great", el debut de la actriz Scarlett Johansson en la dirección .

Entre las películas que algunos esperaban que fueran seleccionadas se encuentran el drama de Jesús de Terrence Malick, "The Way of the Wind", y "One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson.

Cannes ya había anunciado que "Mission Impossible: The Final Reckoning" se estrenará durante el festival, que hace tres años concedió la Palma de Oro honoraria a Tom Cruise. Este año, el galardonado será Robert De Niro.

Siguiendo los pasos de Greta Gerwig, Juliette Binoche presidirá el jurado que decidirá al ganador de la Palma de Oro. Según Knobloch, es la primera vez en 60 años que dos mujeres se suceden en este puesto.

El festival se celebrará entre el 13 y el 24 de mayo.

Las competidoras por la Palma de Oro