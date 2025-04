Compadres de Alejandro Sanz murieron en el colapso de discoteca Jet Set; publica emotivo mensaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de una publicación en sus redes sociales, el cantautor Alejandro Sanz dio a conocer que dos de sus seres queridos perdieron la vida tras el accidente en la discoteca “Jet Set”, de República Dominicana.

Esl martes 8 de abril, el techo del club nocturno se desplomó durante un concierto de merengue; murieron más de 200 personas, entre ellas, el cantante Rubby Pérez -que estaba dando el show en el recinto- y el beisbolista Octavio Dotel.

Alejandro Sanz conocía a dos de las víctimas

El español realizó una publicación en Instagram, con fotos y videos, donde se le observa en compañía de amigos. En el texto del post, expresó su dolor por la pérdida de su compadre, Eduardo Grullón, y su comadre, Johanna Rodríguez:

“En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita. Compadre, Eduardo; comadre Johanna… Solo nombraros, duele. Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan… Que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso”.

También se comprometió a cuidar de la familia de los fallecidos, pues, con base en las fotografías, parece que habrían dejado huérfanos a dos hijos y una hija.

"Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos, son importantes. Os quiero”, sostuvo Sanz.

Por medio de una historia en la misma red social, el cantautor se solidarizó con la comunidad afectada en República Dominicana:

“Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre, no lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero. La familia Grullón es mi familia, la elegida. Es terrible e inimaginable. Dominicana estoy con ustedes fuertemente”.

¿Quién era Eduardo Grullón?

Eduardo Grullón era un empresario y presidente de AFP Popular, una administradora de fondos de pensiones que opera en República Dominicana.

A través de un comunicado, Grupo Popular -conglomerado financiero al que pertenece AFP-, informó que, tras el trágico colapso, Alexandra Grullón -hermana de Eduardo-, también perdió la vida.

El grupo empresarial lamentó el fallecimiento de sus colaboradores y externó sus condolencias:

“Grupo Popular, S. A. informa con profunda tristeza el fallecimiento de Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular; su esposa, Jhoanna Rodríguez de Grullón; su hermana, Alexandra Grullón, gerente de Proyectos de Qik Banco Digital Dominicano, su esposo, señor Eduardo Guarionex Estrella Cruz, y la colaboradora de Grupo Popular, señora Stephanie Avendaño Patricio (...) lamenta profundamente este hecho que enluta a la nación, agradece las muestras de condolencias y extiende su solidaridad a todos los afectados de este incidente y sus familiares”.

Derrumbe de la disco “Jet Set”

“Jet Set” es un club de entretenimiento reconocido por hacer eventos de baile todos los lunes, donde se presentan artistas nacionales e internacionales.

La noche del lunes 7 de abril, participó Rubby Pérez, un cantante de merengue. Medios locales informaron que el accidente ocurrió pasadas las 00:40 hrs del martes, casi una hora después de que comenzó el concierto.

Momento exacto que cae techo de la Discoteca Jet Set durante presentación del merenguero Rubby Pérez en Santo Domingo, Republica dominicana.#RubbyPérez #jetset #rip pic.twitter.com/zBiWwG21uO — ¿Por qué es tendencia Colombia? (@TendenciaenXHoy) April 10, 2025

Las autoridades anunciaron que aún es muy pronto para determinar las causas por las que se cayó el techo. Hasta ahora, se desconoce la frecuencia con la que se realizaban inspecciones de seguridad en el recinto. Sin embargo, el personal de la discoteca afirmó que, desde el inicio, coopera con las autoridades para las investigaciones necesarias.