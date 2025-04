Flow será proyectada en el Zócalo el 30 de abril: así reaccionó su director

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Flow, ganadora del Oscar y el Globo de Oro como Mejor Película Animada, será proyectada el próximo 30 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México.

La película que también representó a Lituania en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios de la Academia de Hollywood ha recaudado en todo el mundo más de 36 millones de dólares, con un presupuesto de 3.7 millones, de acuerdo con Variety.

Flow global box office is over $36 Million and still going strong! Not bad for a $3.7 million budget! Exciting times for independent animation! https://t.co/4YkIZRBDJ8 pic.twitter.com/596FOKQqbZ

México es el país donde ha tenido más éxito, con una taquilla de 6 millones 376 mil dólares, superando a Estados Unidos con 4 millones 776 mil y Francia con 4 millones 125 mil, de acuerdo con el portal The Numbers.

La proyección en el Zócalo es organizada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

“¡Celebra el Día de las Niñas y los Niños con nosotros! Acompáñanos el miércoles 30 de abril en el Zócalo, donde podrás disfrutar de la proyección de Flow, una emotiva película que cuenta la historia de un gato solitario que, tras una gran inundación, se une a un grupo de animales diversos en un barco.

“Juntos aprenderán a trabajar en equipo, superar sus diferencias y enfrentar grandes desafíos. Una tarde llena de aventura, amistad y diversión para toda la familia”, publicó la dependencia en su cuenta de X.

Este jueves, el director de Flow, Gints Zilbalodis, publicó una imagen del Zócalo capitalino con la imagen del personaje principal de su película.

Flow will be screened for free at the Zócalo in Mexico City on April 30 at 19:00! This will be the first film ever to be shown in the Zócalo, and it can hold up to 200,000 people. pic.twitter.com/VWAxiZCHqJ — Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) April 10, 2025