Susana Zabaleta estalla contra regreso de “La Gaviota” a las telenovelas

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La cantante Susana Zabaleta calificó de “barbaridad” el regreso de la exprimera dama Angélica Rivera “La Gaviota”, tras 18 años de ausencia.

"Que si ‘La Gaviota’, ahora protagonista. ¿Qué tal que nos la dejó ir seis años, y luego ustedes la alaben otra vez? Solo en México pasan esas barbaridades", comentó Zabaleta ante medios de comunicación, en referencia a la nueva serie de Rivera, "Con esa misma mirada" (2025).

Angelica Rivera participó en más de 10 programas de televisión entre 1989 y 2007, tales como "Dulce desafío" y "La dueña", antes de retirarse con el personaje más emblemático de su carrera y el que le daría su mote: “La Gaviota”, de la telenovela "Destilando Amor".

Rivera se retiró de la televisión desde que inició un romance con el priista Enrique Peña Nieto, con quien se casó y desde entonces sólo se dedicó a actividades públicas correspondientes a la primera dama del país, hasta que en 2014 se adjudicó la propiedad de “La Casa Blanca”, valuada en 86 millones de pesos.

El inmueble de Sierra Gorda 150, del entonces presidente Enrique Peña Nieto, fue construida por Grupo Higa, que obtuvo licitaciones para la construcción de obras en el Estado de México durante su mandato en esa entidad, en una operación que supone conflicto de interés.

“Con esa misma mirada” recibe críticas

Rivera regresó al mundo del espectáculo con la serie “Con esa misma mirada”, una historia del romance entre una mujer de mediana edad y un hombre más joven que ella. Con actuaciones protagónicas de Diego Klein e Iván Sánchez.

La serie es una nueva versión de la telenovela mexicana “Mirada de mujer”, protagonizada por Angélica Aragón, Ari Telch y Fernando Luján, de finales de los noventa.

Ambas series fueron producidas por Epigmenio Ibarra, fuerte crítico de Peña Nieto, exesposo de Rivera, contra quien se ha lanzado por darse “vida de rey en España” y por el caso Ayotzinapa, ocurrido durante su mandato.

El proyecto ha generado numerosas críticas por parte del público hacia la exprimera dama, tanto por el papel que tuvo durante su matrimonio con priista como por su actuación en la serie.

“Angélica Rivera regresa a las telenovelas ‘Con Esa Misma Mirada’ de sin vergüenza, después de haberse gastado los millones de pesos de los mexicanos, por el contrato que le dio el PRIAN para ser la primera dama de México”.

“Angélica Rivera, devuelve lo robado a la nación”.

“Se ve espectacular la ratera y cómo no, con todo el dinero de los mexicanos (...) pero ni así le llega al talón de Doña Angélica Aragón, una verdadera actriz”.

“Nos quejamos de las actuaciones, fingir un tono de voz, lo aburrido el tema de la anorexia y la forma de actuar de los personajes”,

Angélica Aragón se pronuncia

Por su parte, Angélica Aragón –protagonista de la historia de 1997– reprobó las críticas negativas y comparativas entre las ambas actrices y deseó que la producción tuviera éxito:

"No pueden comparar porque no la hemos visto, ¿entonces de qué están hablando? No, no, no, pura baba de perico, no me interesa (...) Ojalá que les vaya muy bien, no sé cuál sea la idea, porque ahora es una serie en pocos capítulos, no sé cómo la hayan dividido, pero ojalá que les vaya muy bien, la historia es muy afortunada, tiene muy buena estrella", dijo en una entrevista.

Así mismo, mencionó que le sorprende la vigencia del tema años después. "A mí lo que me sorprende, o me llama la atención, es que después de 20 años, prácticamente, siga siendo tan vigente el tema".

A pesar de críticas, VIX, la plataforma de streaming de Televisa, confirmó una segunda temporada “tras el arrasador éxito de la serie”.