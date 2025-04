Prada comprará a Versace en un acuerdo valorado por mil 400 millones de dólares

ROMA (AP).- El Grupo Prada anunció el jueves 10 de abril un acuerdo para comprar a su rival de moda milanés Versace, del grupo de lujo estadunidense Capri Holdings, bajo términos que valoran a uno de los nombres más reconocibles de la moda italiana en mil 250 millones de euros (mil 400 millones de dólares).

El acuerdo situará a Versace, conocida por sus siluetas sensuales y sus atrevidos motivos de Greco y Medusa, bajo el mismo techo que la estética "ugly chic" de Prada y la marca juvenil Miu Miu, cuyo impresionante crecimiento en los últimos años ha superado con creces el del mercado. Prada afirmó que la marca Versace, con 47 años de antigüedad, ofrece un "importante potencial de crecimiento sin explotar".

“Esta es precisamente la fortaleza de nuestro grupo. No hay solapamientos en cuanto a creatividad ni en cuanto a clientela”, afirmó Lorenzo Bertelli, director de marketing de Prada, quien se está preparando para asumir algún día las riendas del negocio que sus padres —Miuccia Prada, la fuerza creativa y mayor accionista del grupo, y Patrizio Bertelli, su presidente y director ejecutivo— han convertido en un gigante mundial de la moda.

“Estamos comprando una marca con un potencial enorme, con una estética muy reconocible”, dijo Lorenzo Bertelli, subrayando que el reconocimiento de la marca Versace, que la coloca entre las 10 mejores del mundo, supera ampliamente su desempeño comercial.

El valor final de la operación se ajustará al cierre, previsto para el segundo semestre del año, según informó el Grupo Prada. Se financiará con 1.500 millones de euros de nueva deuda y ha sido aprobada por el consejo de administración de Prada y Capri Holdings.

La directora ejecutiva de Prada, Andrea Guerra, afirmó que el acuerdo tenía como objetivo generar un crecimiento sostenible de los ingresos e impulsar la identidad de la marca, y no limitar las sinergias. El comunicado de Prada subrayó que Versace mantendrá su ADN creativo y su autenticidad cultural, a la vez que se beneficiará de sus capacidades industriales, su experiencia en ventas minoristas y su experiencia operativa.

No hay planes para cambiar al director ejecutivo y Miuccia Prada no participará en el área creativa de Versace, según informaron los ejecutivos. Guerra añadió que la reciente reestructuración creativa en Versace, con el director de diseño de Miu Miu, Dario Vitale, reemplazando a Donatella Versace como directora creativa a partir del 1 de abril, no tuvo nada que ver con el acuerdo. La calificó como una decisión "independiente y muy personal" de Vitale.

Lorenzo Bertelli afirmó que la experiencia del crecimiento de Miu Miu ha demostrado que los pequeños cambios pueden marcar la diferencia. "No necesitamos cambiar la marca ni revolucionarla. Simplemente necesitamos evolucionarla, hacer que sucedan las cosas correctas, y juntos esperamos que generen un gran impulso y que Versace vuelva a ser un gran éxito", afirmó.

Capri Holdings, propietaria de Michael Kors y Jimmy Choo, pagó 2 mil millones de dólares por Versace en 2018, pero había tenido dificultades para posicionar el perfil audaz de Versace en la reciente era del "lujo silencioso".

Versace representó el 20% de los ingresos de Capri Holdings en 2024, que ascendieron a 5.200 millones de euros. Una presentación a analistas sobre la operación con Prada indicó que Versace representaría el 13% de los ingresos proforma del Grupo Prada, seguido de Miu Miu con el 22% y Prada con el 64%. El Grupo Prada, que también incluye el calzado Church's, reportó un aumento del 17% en sus ingresos, alcanzando los 5 mil 400 millones de euros el año pasado.

Donatella Versace, quien asumió el cargo de directora creativa de la casa de moda fundada por su hermano, Gianni Versace, después de su asesinato en 1997, continúa en la casa de moda en el nuevo rol de embajadora principal de la marca.

"Estoy encantada de formar parte de la familia Prada", escribió en una publicación de Instagram junto a una foto suya con Miuccia Prada. "Es un honor que la marca esté en manos de una empresa familiar italiana tan confiable, y estoy dispuesta a apoyar esta nueva era de la marca en todo lo que pueda".

El gobierno italiano dio la bienvenida a un acuerdo que parece asegurar el futuro a largo plazo de Versace, mientras otras marcas de moda familiares han flaqueado o incluso desaparecido después de abrirse a inversores externos.