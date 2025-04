"Flow", animación independiente y uno de los aciertos de los Óscar (Video)

CIUDAD E MÉXICO (Proceso).- En un mundo post apocalíptico en el que la humanidad parece extinta, un pequeño gato negro tiene que aprender a vencer su fobia al agua y relacionarse con otras especies de animales para sobrevivir a las constantes inundaciones, flujos del líquido que arrastran toda forma de vida y sumergen el paisaje. Las consecuencias de un misterioso cataclismo se hacen presentes en un entorno inestable en el que el agua se manifiesta con tsunamis y tormentas inesperadas.

El letonio Gints Zilbalodis (1994), realizador y escritor de Flow (Straume; Letonia/Francia/Bélgica, 2024), animación independiente y uno de los aciertos de los Óscar de la premiación pasada, no proporciona claves de cómo habría desaparecido el género humano; al espectador le corresponde especular si se trató de un desequilibrio ecológico provocado por la civilización, o sencillamente la naturaleza decidió purificar la tierra. La extraordinaria animación del agua que reverdece el entorno y genera vida en abundancia, o cubre y ahoga, evoca el mito de diluvio universal, como castigo y catarsis.

Flow - An animated feature film made by a small indie team using Blender. Golden Globe winner. Nominated for 2 Oscars. pic.twitter.com/JP3vYeJNxz