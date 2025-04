Eric Dane, estrella de "Euphoria" y "Grey's Anatomy", revela que tiene ELA

(AP).- El actor de “Euphoria” y exveterano de “Grey's Anatomy”, Eric Dane, anunció que tiene ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), pero que seguirá trabajando.

Dane, de 52 años, reveló su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad progresiva que ataca las células nerviosas que controlan los músculos en todo el cuerpo y también es conocida como enfermedad de Lou Gehrig, en una entrevista con la revista People el jueves.

"Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de Euphoria la próxima semana", dijo. "Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo".

El actor está casado con la actriz Rebecca Gayheart y la pareja comparte dos hijos, Billie Beatrice, de 15 años, y Georgia Geraldine, de 13. Gayheart solicitó el divorcio en 2018, pero presentó una solicitud para desestimar la petición a principios de este año, informaron los medios de comunicación.

Está previsto que “Euphoria” se reanude el rodaje este mes. El publicista de Dane no respondió de inmediato a un mensaje de The Associated Press.

La ELA destruye gradualmente las células nerviosas y las conexiones necesarias para caminar, hablar y respirar. La mayoría de los pacientes fallecen entre tres y cinco años después del diagnóstico.