Cámaras corporales de policías revelan el estado del hogar de Gene Hackman y Betsy Arakawa (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Las autoridades de Nuevo México han hecho públicos los vídeos y otros documentos relacionados con la investigación sobre la muerte del actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, cuyos cuerpos fueron descubiertos en circunstancias desconcertantes, en su casa de Santa Fe, Nuevo México.

Los cuerpos de ambos fueron encontrados el 26 de febrero, ocho días después del último deceso (Hackman). Después de realizar varias investigaciones, las autoridades concluyeron que Betsy Arakawa, de 65 años, murió una semana antes que su esposo, de 95 años.

Police have released bodycam footage showing officers searching the home of Gene Hackman and discovering the remains of the actor, his wife and one of their dogs.https://t.co/TBbkUW2wao pic.twitter.com/qu4Xklb7ys