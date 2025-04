Murió Nicky Katt, actor de “Friends”; esto es lo que se sabe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Nicky Katt, actor de la serie estadunidense “Friends”, falleció a los 54 años el pasado 8 de abril; sin embargo, la muerte fue reportada como suicidio hasta este lunes.

El suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte en Estados Unidos, cobrando la vida de más de 49 mil personas cada año desde 2021.

El caso de Katt fue confirmado por su abogado, John Sloss. De acuerdo con los informes, el cuerpo del actor se encontró sin vida en su apartamento de Los Ángeles, California.

Elementos policiales y peritos forenses, determinaron que la causa del deceso fue por ahorcamiento; cabe mencionar que el actor no dejó ninguna nota de despedida.

¿Quién era Nicky Katt?

Katt nació en Milwaukee, Wisconsin. Comenzó su carrera actoral desde niño en películas como “Gremlins” y “The Burbs”.

Alcanzó popularidad con su participación en la cinta “Dazed and Confused”; compartió créditos con figuras como Matthew McConaughey y Ben Affleck, además, trabajó con el director Christopher Nolan en “Insomnia” y “El caballero de la noche”, donde tuvo un papel secundario de un pistolero.

A lo largo de su trayectoria acumuló más de 75 créditos en producciones como:

Sister Act.

Star Wars.

Love Monkey.

Monk.

A Time to Kill.

Rules of Engagement.

School of Rock.

Boston Public.

Planet Terror.

Participó en series emblemáticas como “La Ley y el Orden” y "Friends”, donde interpretó a Arthur en el episodio “The One With The Bullies”.

Este fallecimiento se suma a otras pérdidas recientes del elenco de “Friends”, como Matthew Perry, personaje principal del show, que falleció a los 54 años, en octubre de 2023 por causas relacionadas con el consumo de ketamina.

A través de redes sociales, el cineasta Robert Rodríguez, compartió unas palabras de despedida para Katt:

“Es muy triste perder a Nicky Katt. Pero solo puedo estar agradecido de haberle conocido, trabajar con él, y verlo crear su propia marca de magia verdaderamente original que vivirá para siempre en su medio favorito”.