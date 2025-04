La actriz Susana Alexander anuncia su retiro; "no es que no quiera, es que ya no puedo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz Susana Alexander, una de las figuras más queridas y respetadas del teatro mexicano, decidió decir adiós a los escenarios a sus 81 años.

Su despedida será con la puesta en escena de "Dios, ¿sigues ahí?", una obra que presentará los martes 22 y 29 de abril en el Teatro Xola, acompañada de la también actriz Pilar Flores del Valle.

A través de un video cargado de emoción y gratitud, Susana Alexander invitó al público a acompañarla en la que será la última puesta en escena de su carrera teatral y, en el mismo mensaje, ofreció una sentida disculpa por no poder cumplir con las presentaciones previamente pactadas en otras ciudades debido a motivos de salud que la obligan a retirarse de los escenarios.

La actriz explicó que, a pesar de haber sido siempre puntual y profesional con sus presentaciones, esta vez debe hacer una pausa definitiva por motivos de salud, ya que su cuerpo y su edad le imponen límites que no puede ignorar: "No es que no quiera, es que ya no puedo", expresó, señalando que fue una indicación médica detener su actividad profesional.

Alexander agradeció profundamente al público por acompañarla a lo largo de los años, describiendo cada función compartida como un "milagro", y aseguró que esta decisión no obedece a un capricho ni a actitudes de diva, sino a una necesidad física impostergable.

???? “Mi edad ya no me deja, mi cuerpecito ya dijo que no puede seguir trabajando”.



“Todo mi amor y muchas gracias”, concluyó, agradeciendo con amor a quienes la han acompañado a lo largo de su trayectoria.

Con más de 70 años dedicados a la actuación, Alexander ha dejado una huella profunda en el cine, la televisión y, sobre todo, en el teatro, pues a lo largo de su extensa carrera participó en obras destacadas como “Monólogos de la vagina”, “Los monólogos de la vejez” y “Siempre he sido Susana”, consolidándose como una figura clave de las artes escénicas mexicanas.

Su trayectoria incluye más de 30 telenovelas, 21 películas y cerca de un centenar de montajes teatrales, y aunque ha decidido alejarse de las grandes producciones, no cierra del todo la puerta al escenario, pues ha comentado que aún podría participar en proyectos más ligeros, como monólogos o alguna serie televisiva.

"Dios, ¿sigues ahí?" es una comedia con tintes provocadores que se adentra en los rincones más incómodos de la fe y la existencia.

A través del humor, la obra plantea preguntas difíciles y reflexiones sobre la espiritualidad, el caos cotidiano y la búsqueda de respuestas en tiempos de incertidumbre, siendo una propuesta que combina crítica, sensibilidad y mucha ironía, ideal para cerrar una carrera tan sólida como versátil.

Las entradas ya están disponibles tanto en taquilla como en línea, y representan la última oportunidad para ver a Susana Alexander sobre un escenario en este tipo de formato, representando una ocasión imperdible para quienes han seguido su carrera, y también para quienes quieran descubrir, o redescubrir, el carisma y la entrega de una artista que ha marcado generaciones.