El director de Flow vendrá a México para presentar su película en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gints Zilbalodis, director de Flow, ganadora del Oscar 2025 como Mejor Película Animada, visitará México.

La cinta que además representó a Letonia en la categoría de Mejor Película Internacional ha recaudado en México más de 6 millones 300 mil dólares, siendo el territorio más exitoso para la producción que hasta el momento ha acumulado más de 36 millones de dólares en la taquilla global.

Zilbalodis estará en nuestro país para la presentación de Flow en el Zócalo de la ciudad de México el próximo 30 de abril a las 19:00 horas.

Flow will be screened for free at the Zócalo in Mexico City on April 30 at 19:00! This will be the first film ever to be shown in the Zócalo, and it can hold up to 200,000 people. pic.twitter.com/VWAxiZCHqJ — Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) April 10, 2025