Renuncia el productor de "60 Minutes", programa que ha estado bajo ataque de Trump

NUEVA YORK (AP) — El principal productor de "60 Minutes" anunció el martes que dejará el programa, expresando que se ha vuelto evidente que no podrá dirigirlo como lo ha hecho en el pasado.

En un memorando dirigido al personal, Bill Owens manifestó que no podría tomar decisiones independientes basadas en lo que es correcto para la audiencia.

"Habiendo defendido este programa —y lo que representamos— desde todos los ángulos, con el tiempo y con todo lo que pude, he decidido apartarme para que el programa pueda avanzar", escribió en el memorando, reportado inicialmente por The New York Times.

El programa ha estado bajo ataque del presidente Donald Trump, quien demandó a la cadena por 20 mil millones de dólares debido a la forma en que editó su entrevista con Kamala Harris el otoño pasado.

Los líderes corporativos de CBS han negociado un posible acuerdo con Trump, al cual Owens y otros en el programa se han resistido.