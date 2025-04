Carlos Santana pospone concierto tras sufrir deshidratación

NUEVA YORK (AP) — Carlos Santana se vio obligado a posponer un concierto en el Majestic Theatre en San Antonio por problemas de salud.

La gira Oneness del virtuoso de la guitarra comenzó el 16 de abril en Highland, California, en el Yaamava' Resort & Casino en San Manuel.

Santana sufrió de deshidratación el martes, según un comunicado que su mánager, Michael Vrionis, proporcionó a The Associated Press.

"El Sr. Santana estaba en el lugar (Majestic Theatre) preparándose para el espectáculo de esta noche cuando experimentó un evento que se determinó como deshidratación. Por precaución y por la salud del Sr. Santana, la decisión de posponer el espectáculo fue la acción más prudente", señaló Vrionis.

"Él se encuentra bien y espera regresar pronto a San Antonio, así como continuar su gira por Estados Unidos. Muchas gracias a todos por su comprensión. El espectáculo se reprogramará pronto", agregó el mánager en el comunicado.

El guitarrista mexicano todavía tiene programado actuar en Sugar Land, Texas, el miércoles por la noche, en Thackerville, Oklahoma, el viernes y en Tulsa, Oklahoma, el sábado.

La próxima semana, tiene programadas presentaciones en Nashville y en el New Orleans Jazz & Heritage Festival antes de dirigirse a Las Vegas para su residencia "An Intimate Evening with Santana: Greatest Hits Live".

A principios de este mes, Santana dijo a la AP que los fans podían esperar "una gran cantidad de energía y frescura, y una alta conciencia, esperanza y valentía" de su gira Oneness.