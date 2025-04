Estela Leñero obtiene el Premio Nacional de Dramaturgia “Juan Ruiz de Alarcón” 2025

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dramaturga y colaboradora de Proceso, Estela Leñero Franco, obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia “Juan Ruiz de Alarcón” 2025 por trayectoria creativa de más de cuatro décadas.

El reconocimiento, que se entrega a escritores con valiosa obra dramática, se decidió a través de un jurado calificador y se entregará a Leñero Franco el 17 de mayo, en la inauguración de las Jornadas Alarconianas, en Taxco, Guerrero.

Sobre el galardón, Leñero Franco dijo a Proceso que le causa mucha alegría y es un gran aliento para seguir creando y trabajando.

En el acta de deliberación del jurado integrado por Bertha Hiriart, José Antonio Cerezo y Jaime Chabaud, se lee que se le entrega por:

“Sus búsquedas en el oficio que muestran un amplio diapasón de estructuras que en distintos momentos del teatro nacional contemporáneo han resultado innovadoras. Los riesgos que asume Leñero en su escritura nos parecen dignos de todo encomio”.

En ese mismo documento también se afirma que ha formado nuevas generaciones de escritores, promoviendo la dramaturgia nacional y sosteniendo diversos espacios de difusión en radio y prensa a favor de la cultura y el teatro.

“Lo que la ha convertido en una voz crítica necesaria para nuestro país”.

Respecto a ese fallo del jurado, Leñero Franco comentó:

“Lo leí y me causa mucho aliento saber cómo se percibe esta faceta experimental que tengo en mi trabajo. Me interesa mucho la perspectiva y abordar los temas en la búsqueda de estructuras diferentes en la creación, desde los datos hasta proponerme esa exploración que en ocasiones me lleva a lo desconocido.

“Agradezco mucho esa percepción que me incluye en las nuevas corrientes de teatro contemporáneo mexicano”.

Leñero Franco -hija del escritor, guionista y dramaturgo Vicente Leñero-, nació en la Ciudad de México el 8 de noviembre de 1960, y además de dramaturga, es maestra, tallerista y crítica de teatro.

Ha sido colaboradora de distintos medios, destacando su trabajo en la columna de Teatro de Proceso desde hace dos décadas, ademas de conductora desde hace 15 años de Este lado del teatro, en Código CDMX.

Bajo ese sello Este lado del teatro también realiza un taller de dramaturgia desde 2006 (www.esteladodelteatro.com), a la par de impulsar un proyecto en donde confluyen diferentes perspectivas de creativos del teatro mexicano.

Es autora de obras como Casa llena (1987) y Tooodos los días (1988), dirigidas por Alberto Lomnitz; Las máquinas de coser (1984), dirigida por Luis de Tavira en 1990, con la Compañía del Centro de Experimentación Teatral del INBAL; Instantáneas (1991), dirigida por Jorge Galván; Insomnio (1993) y Paisaje interior (1994), ambas dirigidas por la autora.

Entre sus reconocimientos destacan el Premio Nacional de Periodismo "Rosario Castellanos 1993" en la rama de Prensa escrita; Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda por la obra El Codex Romanoff (2004), y el Premio a la mejor Dramaturgia por la Asociación de Periodistas por Remedios para Leonora, entre otros.