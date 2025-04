Katy Perry “conquista” la galaxia musical en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las luces en la Arena Ciudad de México se apagaron. Por un segundo, 22 mil personas contuvieron el aliento. Después, los gritos y vítores llenaron el ambiente mientras aumentaba la expectativa porque el público sabía que Katy Perry estaba por salir al escenario.

En la gran pantalla se proyectaron imágenes que mostraban una realidad distópica, y narraban la creación de una superheroína con la misión de salvar a la humanidad, encarnada por la cantante. Entonces, la artista emergió de una cápsula debajo del escenario mientras sonaban las notas de “Artificial” y el público enloqueció.

En el primer concierto de la gira “The Lifetime Tour” que arrancó en la Ciudad de México, la artista ofreció un espectáculo dinámico, con varios cambios de vestuario, juegos de luces y una escenografía diferente en cada etapa del concierto. Tras sus fechas en la Arena Ciudad de México y en la Arena Monterrey, Katy Perry recorrerá distintos puntos de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa hasta finales de 2025.

Después de salir de la cápsula futurista, Katy Perry interpretó “Chained to the Rhythm” y “Teary Eyes”. Sin embargo, las gargantas de algunos fans realmente se desgarraron hasta la tercera canción “Dark Horse”, un éxito que tiene más de 3 mil millones de vistas en Youtube.

La cantante californiana no se había presentado en México desde 2018. Para su gira desarrolló un concepto inspirado en la ciencia ficción y con una narrativa similar a la de los videojuegos, con lo que busca reinventarse. Es un momento clave para Katy Perry, quien presentó su último álbum, denominado 143, en septiembre del 2024.

Sus fans en México la recibieron con emoción y respondieron al llamado para ir al concierto con atuendos inspirados en los diferentes álbumes de la artista. Algunos invirtieron semanas en su confección, como Julieta Tapia, cuyo traje plateado y brillante hacía referencia al último álbum.

En conversación con Proceso, Jessica Paredes, que es fan de la cantante desde los 14 años, destacó que muchas de sus canciones “empoderan a la mujer”. Por otro lado, Julieta Tapia compartió que logró cumplir su sueño de asistir a un concierto de Perry, y dijo que la creatividad de la cantante es algo que siempre ha admirado.

Katy Perry había anunciado que subiría a alguien al escenario y lo cumplió: en su primera fecha en la Ciudad de México, los afortunados fueron Kevin y Daniel, que iban vestidos de astronautas con prendas que lucían similares a las que la cantante usó durante su reciente visita al espacio.

Después de cantar algunos de sus más grandes éxitos, cómo “California Gurls”, “Teenage Dream”, “Hot n Cold” y “Last Friday Night”, Katy Perry ofreció al público la posibilidad de elegir dos canciones, a través de una votación con QR. Las ganadoras fueron “Not like the movies” y “The one that got away”.

Durante el concierto Katy compartió su emoción por estar en el país e incluso dijo “Viva México” a lo que los fans no tardaron en responder “Katy, hermana, ya eres mexicana”. Además, también se permitió ser vulnerable con sus fans, y compartir la historia detrás de algunas canciones como la de “All the love”, que escribió cuando nació su hija Daisy Dove y que dijo que “encapsula” lo que sintió en ese momento.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche vino un poco después, cuando al estilo “Starwars” Katy Perry protagonizó "una pelea" con aliens en el escenario, mientras cantaba “E.T.” y “Part of Me”.

Para cerrar con broche de oro, Katy sorprendió a sus fans volando por el escenario arriba de una estructura de mariposa y cantó cuatro emotivas canciones: “Roar”, “Daisies”, “Lifetime” y “Firework”. Antes de despedirse y agradecer por el espectáculo, invitó a todas las y los asistentes a seguir sus sueños siempre.