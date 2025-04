Vanessa Arias revela que su expareja intentó matarla; José Luis Reséndez la acusa de difamación

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La actriz y presentadora Mónica Vanessa Arias Núñez denunció haber sido víctima de violencia e incluso de una tentativa de feminicidio por parte de su exesposo, aunque no reveló el nombre, usuarios de redes sociales identificaron al también actor, José Luis Reséndez Santos, como el presunto responsable.

Recientemente se viralizaron las declaraciones de la presentadora durante un episodio del podcast de Paco Chintro, grabado en 2021, en el que relató su experiencia que durante los cinco años que duró su relación fue víctima de violencia física y psicológica.

Arias Núñez expuso que, desde el inicio de su relación fue víctima de constantes actos de maltrato, señalando que él la humillaba, insultaba y golpeaba; las agresiones físicas fueron en aumento con el tiempo, recordando que apenas en su primer mes de relación, le propinó una cachetada por llegar cinco minutos más tarde de lo acordado.

“Yo nunca conté todas las putizas (sic) que me metió. Todas las cicatrices que tengo en la cara son por él. ¿Denuncias? No, porque yo lo amaba, como crees que yo lo iba a denunciar. Aparte, mi mamá me decía que como yo ya vivía con él, yo me tenía que casar con él, pero en mi casa no sabían que me pegaba”, dijo.

Contó que constantemente la interrogaba sobre con quién estaba y, en lugares como Televisa, se enojaba si saludaba a alguien, ya que le ordenaba mantener la mirada hacia abajo.

La actual panelista del programa "¡Siéntese quien pueda!", compartió que la violencia alcanzó tal nivel que su expareja le rompió una costilla al empujarla por las escaleras y que la situación empeoró cuando, en una ocasión en el Ajusco, él intentó matarla tras lanzarle una piedra a uno de sus perritos porque el animal no le hacía caso, lo que a ella la alteró profundamente y después de una acalorada discusión, su agresor la persiguió hasta alcanzarla en su automóvil, donde la golpeó brutalmente.

De acuerdo con la sinaloense, el momento que la llevó a terminar esa relación fue cuando descubrió a su expareja teniendo relaciones sexuales con una persona a la que ella denominó como "trasvesti" en su propia cama, después de haber regresado un día antes de una audición en Culiacán.

Dos años después, se reencontró con esa misma persona en un antro gay, donde le reveló que mantenía una relación con el actor desde hacía dos años.

Según Arias, varias personas le llegaron a decir que el actor era gay, por lo que según ella le dijo en repetidas ocasiones: “Yo puedo ser tu mejor tapadera, imagínate cuánto no me quería yo, yo puedo ser tu mejor tapadera pero neta no me mientas y no me hagas sentir tan mal. Porque a mí me llegaban mensajes de que él era gay. Yo misma, me metí a su computadora y lo comprobé, pero mi amor era tan ciego que yo decía: ‘De tenerlo a no tenerlo, yo prefiero estar con él toda la vida, aunque sea gay, no me importa’”, confesó.

Aunque estos sucesos acontecieron hace aproximadamente 20 años, Vanessa Arias contó las dificultades que atravesó para superar los traumas que le dejó este vínculo, manifestando que 3 años después de acabada la relación, siguió lidiando con situaciones adversas con el actor y con ella misma para lograr sobreponerse.

Tras viralizarse las declaraciones de la conductora, internautas denunciaron que el agresor era José Luis Reséndez, por el tiempo que había pasado y los años que estuvieron juntos, si bien Arias no aclaró esto, el mismo actor dijo que las acusaciones eran sobre él, durante un video en vivo en TikTok.

"Yo no me tengo que defender de algo que no me afecta. A mí la verdad esa pendejada (sic) no me afecta en lo más mínimo", declaró Reséndez. "Felicidades a todos los que vienen que esa gran entrevista televisiva, en el podcast, diciendo de la señora esta que siempre se está quejando desde hace 30 años de mi persona".

Cuando una persona le dijo que le creía a Arias, el actor contestó: "Tú creele lo que diga la señora y a mpi ponme como un pinche puto golpeador y la chingada (sic). Lo que tú digas y lo que tú creas es tu realidad, es tu derecho, pero tú a mí traeme una denuncia y pruebas. A mí no me estés difamando".

Durante el en vivo, Reséndez acusó a la actriz de mentir sobre la acusaciones y de no tener escrúpulos, además, aseguró que la demandará por difamación y la retó a decir públicamente su nombre al referirse a las acusaciones que emitió y a denunciarlo.

¿Quién es Vanessa Arias?

Mónica Vanessa Arias Núñez es actriz, modelo y conductora nacida el 15 de diciembre de 1982 en Culiacán, Sinaloa. Inició su carrera artística en 1998 con un papel en la telenovela “La mentira", desde entonces ha participado en diversas producciones televisivas como “Abismo de pasión”, “Hasta el fin del mundo”, “La rosa de Guadalupe” y “Las Buchonas”; además, se destacó como conductora del programa “La reina del norte” en Bandamax.

¿Quién es José Luis Reséndez?

Por su parte, José Luis Reséndez Santos es un actor y modelo mexicano, que nació el 14 de octubre de 1978 en Monterrey, Nuevo León. Inició su carrera en el mundo del entretenimiento tras ganar el certamen nacional “El Modelo México” y representar a su país en Mister Mundo 2003, donde obtuvo el tercer lugar.

Desde ese entonces, participó en más de 13 telenovelas con compañías internacionales como Televisa y Telemundo, interpretando papeles en producciones como: “Destilando amor” y “Los herederos del monte”, “Corazón valiente” y "Señora Acero”, entre otras.