XG conquista MÃ©xico con su gira The First HOWL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Después de presentarse en Coachella y San Paulo, la agrupación japonesa Xtraordinary Girls (XG) pisó por primera vez tierras mexicanas ante un público de 22 mil personas en la Arena Ciudad de México.

XG es un grupo japonés compuesto por siete integrantes formado por la empresa XGALX que ha ganado una fuerte popularidad en el Jpop y Kpop. Tras tres años de su debut, se presentó con su primera gira mundial ‘The First HOWL’.

A las 9 en punto de la noche, las luces del recinto se apagaron y, entre un estruendo de gritos y lightstick prendidas, las pantallas mostraron una serie de videos de lobos, dando así la entrada de las integrantes.

El público eufórico no paró de corear las canciones y entre la emoción, las ALPHAZ ( nombre del fandom), respondieron hasta con fuertes aullidos y pisadas al ritmo de la música.

Las chicas mostraron en las pantallas videos de su época trainer, cambiaron a vestuarios coloridos y canciones alegres, seguido de una presentación ante sus fans "hola, nosotros somos GX" una a una con frases en español "Hola, ¿cómo están?" "vamos a divertirnos mucho" "Vamos México".

Jurin, Chisa, Hinata, Harvey, Juria, Maya y Cocona hicieron su presencia de forma individual en el escenario donde cada una mostró sus habilidades vocales y de baile con covers de canciones como " You belong with me" de Taylor Swift, "Toxic" de Britney Spears, entre otras.

La agrupación tuvo una serie de diferentes actos, en los que demostraron su presencia escénica, como lo fue en la canción "In the Rain" acompañado de un performance con vestuarios azules, lluvia en las pantallas y una coreografía acompañada de paraguas.

Como cierre de su gira en México, la agrupación ofreció un espectáculo lleno de ritmos de hip-hop, R&B, un escenario con un gran juego de luces, vestuarios extravagantes y coreografías fuertes.