Nacho Cano va ahora contra la jueza del caso Malinche: promete una “querella espectacular” (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- El productor Nacho Cano aseguró, tras conocer la noticia de que Audiencia Provincial de Madrid acordó el archivo provisional de la causa en la que se le investiga por presuntas irregularidades en el espectáculo 'Malinche', que no se va a olvidar de la jueza –titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid– y advirtió que va a interponer una "querella espectacular".

"No voy a olvidar de los 11 horas que tuvieron acosando a estos chicos intentando obtener información negativa de ellos hacia mí. No me voy a olvidar de esta jueza, que le voy a meter una querella espectacular, por lo que ha hecho, que sabe que está mal, y no sé qué nivel de involucración tiene en la orquestación de todo esto. Pero lo averiguaré", ha aseverado Cano en un video remitido a Europa Press.

Así, el exintegrante de 'Mecano', que explicó que recibió la noticia a las 4 de la madrugada desde México, agradeció a la Audiencia Provincial y arremetió contra quien le ha querido "hundir", los "desgraciados que están mandando en España".

"He podido mantenerme sin hundirme, como querían estos desgraciados que están mandando en España y que nos tienen a todos asfixiados con su corruptela. Ellos sí que son unos sinvergüenzas y tenían que ir a la cárcel, uno detrás de otro, porque nos están robando todos los días y nos están asfixiando", apuntó.

Después, recordó el apoyo que ha recibido por parte de la Guardia Civil y de los "funcionarios buenos" españoles, para después criticar a los policías que "desmerecen" al cuerpo de la Policía.

Nacho Cano se querellará contra la jueza del caso 'Malinche': "Han intentado desprestigiarme. No me voy a olvidar de la jueza, le voy a meter una querella espectacular. Estos desgraciados que mandan en España querían hundirme. Nos roban todos los días" https://t.co/x2Vql5bGYx pic.twitter.com/2RSkTIztn9 — Europa Press (@europapress) April 25, 2025

"Todo el cuerpo de policía está ahora mismo sumido en un caos terrible. Los que tienen mérito no son los que suben, sino que suben los que les interesa a los que están mandado para mantener su corruptela", ha precisado.

La Audiencia Provincial de Madrid acordó este viernes el archivo provisional de la causa en la que se investiga al productor por presuntas irregularidades en el espectáculo 'Malinche' al entender los magistrados que los imputados no trataron de introducir a los ciudadanos mexicanos que llegaron a España a representar el musical de forma clandestina.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se estima parcialmente el recurso interpuesto por cuatro de los investigados contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en las Diligencias Previas 2001/2024.

El pasado enero, el afamado productor musical desfiló por los juzgados y se desvinculó de los hechos, lanzando un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ya acusó de "corrupto".

"Vas a por mí, pero no voy a caer porque no lo merezco", aseguró el exintegrante de 'Mecano'.

Tres meses después de esas afirmaciones, la Sala determina que de lo actuado se desprende una falta de indicios suficientes de comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y de los extranjeros, con independencia de que "cumplan o no los requisitos administrativos a valorar en otra jurisdicción, lo cual es ya entrar casi en una investigación prospectiva que no corresponde al Juzgado".

Los magistrados concluyen que los investigados "no han tratado de introducir a los ciudadanos mexicanos de forma clandestina con una presunta entrada como turistas con la intención de permanecer en España con infracción de las normas de extranjería, sino siguiendo un procedimiento no poco común consistente en entrar como turista sin necesidad de visado y, una vez en nuestro país, solicitar el visado para estudiantes, práctica asumida por la normativa de la Unión Europea".

CONSEGUIR EL PERMISO, EL PROPÓSITO

En la misma línea, la Sala establece que "no se trata de falsear su entrada en España para una permanencia ilegal, pues el propósito era conseguir el permiso necesario que, si bien fue denegado, la razón no fue por dicha entrada".

Abundan los magistrados en que "el procedimiento puede ser o no el adecuado pero no llega a integrar la gravedad del tipo penal del artículo 318 bis", que castiga el tráfico ilegal de personas.

INFORME DE INSPECCIÓN DE TRABAJO

Los magistrados consideran que las diligencias de investigación pendientes de practicar serían "innecesarias" ya que un nuevo informe de la Subinspectora de Trabajo acredita la finalidad de impartir una formación artística con cambio de experiencias, difusión de cultura y en consecuencia una formación académica en un marco general de colaboración entre FCM y Malinche The Musical Spain a través de Jana Producciones SA con lo que se pone de manifiesto la realidad de la finalidad de entrada de los becarios.

La Sala estima el recurso de forma parcial si bien acuerda que no procede el sobreseimiento libre solicitado sino el provisional por "si aparecieran nuevos datos que obliguen a la reapertura de la causa lo cual no sería posible en el primer caso al tener el valor de cosa juzgada".