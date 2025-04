Día de la Danza: La XXVI Muestra "Tijuana Cuerpos en Tránsito" llega al Cecut

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En ocasión del Día Internacional de la Danza, el Centro Cultural de Tijuana (Cecut) arranca su XXVI Muestra Internacional “Tijuana Cuerpos en Tránsito” este 29 de abril y hasta el 8 de mayo, con participación de agrupaciones de la capital mexicana, Baja California, Querétaro, Veracruz y Brasil.

Se trata de una programación ambiciosa con funciones de espectáculos, talleres (de entrada libre y cupo limitado), clases magistrales, video-danzas, muestras emergentes y el concurso coreográfico ‘4x4 TJ Nights’, en su mayoría gratuitos.

Las actividades –en colaboración con la Red Noroeste de Festivales de Danza– iniciarán con una ceremonia de inauguración este martes 29 de abril a las 19 horas en la Sala de Espectáculos del Cecut, seguida de la presentación de las obras finalistas del XLI Premio Nacional de Danza “Guillermo Arriaga” 2024, en colaboración con la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

El miércoles 30 de abril tocará el turno del colectivo enNingúnlugar (Querétaro), que subirá al escenario de la Sala de Espectáculos a las 19 horas con la propuesta ‘Cuando lleguen los bárbaros: Trilogía transmedia sobre silencios, culos y revoluciones. Episodio DOS El banquete’, un dispositivo escénico que ahonda en la mercantilización de la construcción ideológica actual.

En el caso de la Semifinal 1?del XIII Concurso Coreográfico 4X4 TJ Nights, coproducción con Lux Boreal Danza, tendrá lugar el jueves 1 de mayo a las 20 horas en The Beer Garden. Mientras que la Semifinal 2?se realizará el viernes 2 de mayo a las 20:30 horas en Norte Brewing Co.?

El mismo 2 de mayo, a las 19 horas en la Sala de Espectáculos de Cecut se presentará Errantes. Viaje a la memoria,?de Onírico. Danza-Teatro del Gesto, compañía de la Ciudad de México; trata sobre un ‘mago blanco’ en su lecho de muerte, y los ‘errantes' (personajes inventados por él), quienes comparten secretos y aventuras vividas en sus mundos soñados.?

Para el 3 de mayo, en el mismo espacio y hora, se presentará Giro 8 - Compañía de Danza brasileña con Comenzaría todo otra vez, que retrata y celebra la esencia del amor al trazar su viaje desde las reflexiones filosóficas de Sócrates, Platón y Aristóteles hasta discusiones y conceptos más contemporáneos.

Al día siguiente las actividades comenzarán a las 14 horas en la Sala de Espectáculos con la IV Muestra de Danza Emergente, oportunidad para conocer a jóvenes talentos de escuelas y academias de la región norte que se darán cita para compartir su trabajos.?Ese 4 de mayo continuará ‘Ondulaciones. Coctelito de videodanza’?en la Sala Carlos Monsiváis del centro culturalas a las 16 horas, una programación de cortometrajes que dialogan entre diferentes temáticas ambientales, sociales y artísticas a través de la exploración del cuerpo en la pantalla.?

Ese mismo día, pero a las 19 horas, en el Vestíbulo de El Cubo del Cecut, se desarrollará la Gran Final?del XIII Concurso Coreográfico 4x4 TJ Nights, en el que la audiencia conocerá a los ganadores del ‘Premio del Público’, ‘Mejor Intérprete’, ‘Mención honorífica’ y ‘Premio 4x4 TJ Nights’. Es la única actividad de la muestra con un costo de entrada de $250 pesos; los boletos ya están en la taquilla, tiendas Cecut y en la web cecut.gob.mx.

La programación continuará el lunes 5 de mayo con ¿Por qué se repiten las cosas?, en la Sala de Espectáculos a las 19 horas, propuesta de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana, que cuestiona el ‘significado oculto’ de la repetición.

Después tocará el turno a la agrupación bajacaliforniana Alma Libre Laboratorio Escénico con la obra ‘Soy del norte y también me pierdo’, el martes 6 de mayo a las 19 horas. Y, al día siguiete la pieza transdisciplinaria ‘El Beneficio de la duda’, de la compañía de Baja California Otra Vida Laboratorio, a las 19 horas, una experiencia que incita a reflexionar sobre el tiempo, el caos, la denuncia y nuestra relación con la edad.?

El programa “Cuerpos en Tránsito 2025” concluirá el jueves 8 de mayo a las 19 horas con la puesta en escena de ‘Quietude’, pieza bajacaliforniana de la agrupación SISU que invita al público a enfrentar batallas internas.

Es importante destacar que la XXVI Muestra de Danza cuenta con talleres como B>Landing: Laboratorios de Movimiento y Gestión Cultural “Going Up Thinking Down - Going Down Thinking Up” que se desarrollarán del 1 al 3 de mayo, a cargo de Guillermo IV Obele y Sebastián García Ferro del Barcelona International Dance Exchange (BIDE), entre otros. La información de los mismos y registro es vía el correo electrónico actividadesculturales@cecut.gob.mx?