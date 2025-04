Olivia Rodrigo da en la Ciudad de México el concierto más grande de su carrera

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Olivia Rodrigo presentó el miércoles por la noche el concierto más grande de su carrera hasta el momento frente a 65 mil fans que llenaron de morado el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

La cantante californiana de 22 años tuvo su primer encuentro con sus seguidores de la capital mexicana que iban con su color favorito y les compartió su emoción por lograr su foro más grande.

“¡¿Cómo están esta noche Ciudad de México?!”, dijo recibiendo una ovación. “Diablos, saben que este es el concierto más grande que he tocado en mi maldita vida, literalmente no puedo creer lo que ven mis ojos, muchas gracias por estar aquí, esta noche será tan condenadamente divertida”.

Foto: AP

Rodrigo compartió su gusto por estar en la capital y contó que había realizado algunas actividades como turista antes de su concierto.

“Me encanta la Ciudad de México de verdad, es uno de mis lugares favoritos para visitar, ayer pasé todo el día explorando, comí unos tacos, fui a la casa de Frida Kahlo y fui a una pelea de lucha libre con las máscaras, fue genial”, señaló.

Estoy aprendiendo a hablar español, me encantaría poder hacerlo, llevo como dos semanas en Duolingo, pero aprendí a decir ¡qué hermosa audiencia!”, completó la frase en español.

La velada incluyó temas como “vampire”, “drivers license”, “traitor”, “happier” y “pretty isn’t pretty”.

Rodrigo lució un minishort de cuero con un enorme cinturón con estoperoles y un corsé plateado que combinó con unas medias negras de red y botas de suela gruesa hasta la rodilla. Tenía varias pasarelas de cristal sobre las que cantó y bailó mientras una cámara la filmaba creativamente desde debajo. También estuvo acompañada por bailarinas en ropa interior vintage de color blanco.

Tocó el piano y la guitarra, pero sobre todo se dejó llevar hasta las lágrimas cuando interpretó “enough for you” y sus fans mostraron carteles que decían en inglés “you’re enough for us” (eres suficientemente buena para nosotros) en referencia a la letra de la canción que habla sobre un amor para el cual Rodrigo no fue suficiente.

“La escribí cuando era una chica triste, un periodo en mi vida en el que tenía el corazón muy roto y era muy insegura”, contó Rodrigo. “Parece una locura, pero si pudiera regresar en el tiempo y decirle a esa chica de 17 años con el corazón roto que un día estaría cantándola en un estadio lleno de gente en la Ciudad de México, creo que ella se habría emocionado, así que muchas gracias a ustedes por ayudarme a cumplir mi sueño”.

“teenage dream”, “deja vu”, “brutal", “get him back!” y “good four u” fueron otras de las canciones que interpretó para un total de hora y media de concierto.

Rodrigo, quien en sus fechas en el Estadio GNP tuvo como abridora a la rockera estadounidense St. Vincent, se presentará nuevamente en la Ciudad de México el jueves y después viajará al festival Tecate Pa’l Norte de Monterrey de este fin de semana.

Sus conciertos forman parte de su gira mundial Guts iniciada en 2024 y con la que ha visitado Chile, Argentina, Brasil, buena parte de Europa, Canadá y también ha recorrido Estados Unidos. Los fans, que son muy vigilantes de la lista de sus canciones, sabían que había posibilidades de que su debut en México no fuera una de sus presentaciones más largas.

Al salir con un grupo de amigos, la empleada de logística Camila Nieto, de 27 años, tenían sentimientos encontrados.

“Está hermosa, canta increíble, yo estaba llorando, tenía una energía muy cool, nos transmitía su energía, pero a mí me faltaron canciones o más outfits (vestuarios)”, dijo. “Que regrese y cante más… pero aún así la amo, disfruté mucho del concierto”.