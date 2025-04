Vivir Quintana: la deconstrucción del corrido mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Vivir Quintana tiene muy claro su camino en la música y lo demostró en Cosas que sorprenden a la audiencia, su más reciente producción musical. Ahí refleja la denuncia social, su posición en contra de la violencia de género y a la par de ello una deconstrucción del corrido mexicano.

El disco reúne 10 sencillos, resultado de una labor que le tomó una década de trabajo a raíz de diversas visitas a reclusorios femeninos, en donde además de llevar su música buscó dar a conocer injusticias cometidas contra algunas reclusas que por defenderse de sus agresores, debido a violencia intrafamiliar y/o violaciones, purgan distintas condenas. Con el permiso de ellas es que le dio forma al disco.

Le indignó conocer el machismo que se refleja incluso después de llegar a centros de readaptación social femeninos, en donde las visitas que reciben, según estadísticas, es hasta 80% menor que en los reclusorios masculinos.

En entrevista realizada en el Museo Memoria y Tolerancia, entre dos exposiciones que denuncian parte de la violencia de género (“Justicia digital. El legado de la Ley Olimpia: el amor colectivo salva” y “¡Nos queremos libres y seguras!”), la autora de “Canción sin miedo” dio la primera presentación oficial del disco; las siguientes las realizará en mayo, en reclusorios femeninos y luego en diversas presentaciones en el país.

Aspecto de exposición en el Museo Memoria y Tolerancia. Foto: Miguel Dimayuga.

Dijo durante la presentación:

“Al artista le interesa que su música se escuche, pero con este disco me interesa que el mensaje llegue a la gente: que las historias que forman parte de estos corridos no se repitan”.

Y en entrevista con Proceso:

“Cada una de las canciones narra la historia de mujeres que se defendieron de alguna agresión sexual, de una violación a sus hijos. Se defienden tanto de sus agresores que los privan de la vida, y lamentablemente llegan a la cárcel y ahí les dicen ‘te hubieras defendido menos’, ‘¿por qué te defendiste tanto?’ o ‘sí, pero no lo hubieras matado’, así les han dicho.

La idea se quedó en mi cabeza a partir del feminicidio de una de mis amigas, y pensé ¿qué hubiera pasado si ella lo hubiera matado a él? La hubieran metido a la cárcel. Ahí me vinieron las ganas de contar todas estas historias.

El disco se conforma por los temas:“Mi casita” (lanzado a finales de 2024), “Era él o era yo”, “Mi cobija”, “Claro que no”, La noche buena más triste”, “Más libre que en casa”, “Mis cuarenta”, “Kilómetro seis”, “Al tiro” y “Cosas que sorprenden a la audiencia”.

Vivir. Apología de la mujer. Foto: Miguel Dimayuga.

Rosita Alvírez

En sus letras no abunda el sexo, machismo, ni la apología de la violencia o historias de capos, Quintana tomó el género para convertirlo en una denuncia social. Su compromiso en la lírica no es reciente, pues además de recordar en este disco el feminicidio de una amiga en 2015, se apoyó en la historia de “El corrido de Rosita Alvírez”, del repertorio popular de su natal Coahuila. Señaló:

“Hice corridos para el disco porque es uno de los géneros que mejor cuenta historias. Cuando era niña cantaba en la primaria, secundaria, y todavía en la preparatoria (cada 20 de noviembre y en ‘honores a la bandera’) las canciones más representativas de la Revolución mexicana: los corridos. El más representativo de Coahuila era ‘El corrido de Rosita Alvírez’, y no es más que un feminicidio.

“Es un corrido re-victimizante, dice ‘Año de mil novecientos/ presente lo tengo yo/ que en un barrio de Saltillo / Rosita Álvarez murió’, no la mataron ‘murió’, y el siguiente dice ‘Su mamá se lo decía/ Rosa, esta noche no sales; mamá no tengo la culpa/ que a mí me gusten los bailes’, la mataron porque su mamá le dijo que no saliera, entonces fue su culpa, y así párrafo por párrafo. Cuando inicié a desarrollar mis proyectos con estímulos a la creación le puse ‘Querida Rosita Alvírez, maté a Hipólito’, de ahí se desprenden estos temas. Quise regresar a transformar lo que aprendí de niña”.

En una charla rápida y amena se le pregunta sobre la responsabilidad de educar por parte del Estado, y si considera que el gobierno federal ha atendido la violencia de género. Dijo:

“No sé qué ha cambiado en el Estado, pero sí sé que nosotras sí cambiamos, y si nuestra manera de pensar y de accionar cambian, el Estado debe estar a la altura, transformar cosas, que no exista el ‘exceso de legítima defensa’ –término legal– en los casos de mujeres. Éste no es un disco hecho sólo para las mujeres, es para todos, y ojalá fuera en un futuro una muestra de lo que pasó en México, que lo buscarán en una ludoteca y se sorprendieran de lo que alguna vez se vivió. Ojalá”.





Carta a Sheinbaum

A un año de haber enviado una carta a la entonces candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum, la cantautora sostiene que “no garantiza nada que haya una mujer en el poder”, añadiendo que también es un compromiso de todos los que están afuera de Palacio Nacional.

En la carta que dirigió a Sheinbaum hace un año le recordó la necesidad de protección a las infancias y mujeres apelando a una deuda histórica. Ahora sumó:

“Que tengamos una presidenta no significa que las cosas vayan a cambiar, también es una situación de los que estamos afuera de Palacio (Nacional). Espero que en estos seis años se logre lo que dice esa carta, creo que es pronto para decirle ‘esto lo estás haciendo de tal forma’. Ha hecho cosas que considero buenas y trato de ver lo más posible de lo que hace.

Estoy con el corazón y mente abierta a que sí haya cambios en seis años, que va a ser complicado en un sexenio, porque venimos de 200 años de muchos gobiernos masculinos en donde se ha visto a las mujeres como transeúntes de algo, que no opinamos, en medio del paisaje, y lo que está haciendo es que se nos voltee a ver. Cada vez hay más mujeres en puestos políticos y de decisión, así que ojalá las cosas en seis años florezcan.





Julieta Venegas

En un momento más relajado, la artista sonrió al recordar su reconocimiento de Leading Ladies of Entertainment en el Grammy Latino 2024, que recibió en noviembre por su activismo social a favor de los derechos de las mujeres en México. Y en especial cuando comentó que le producía emoción llegar a conocer ahí a Shakira, una de sus artistas favoritas; a la distancia dice que no se encontró a la colombiana, pero sí a otra cantautora que admira y a la que ahora tiene el gusto de llamar “amiga”, se trata de Julieta Venegas:

“Me traje un regalo bonito, de otra mujer que admiro y no pensé que llegáramos a ser amigas, Julieta Venegas. Hicimos un clic maravilloso, pero creo que la música te da esos regalos. Ella también fue galardonada con el mismo premio, nos conocimos, y estuvimos toda esa semana saliendo juntas. Acabo de llegar de Argentina de una gira, allá nos vimos, y en la presentación también me acompaña”.

Historias de reclusas. Foto: Miguel Dimayuga.

En breve entrevista con Venegas, quien acudió para escuchar la presentación de “Cosas que sorprenden a la audiencia”, la artista destacó que la labor de Quintana nadie más la está haciendo ahora en la música mexicana:

“Cuando me contó de su proyecto de 10 años caí a sus pies, habla de un compromiso y constancia. Que alguien reúna esa cantidad de amor, de contar historias de mujeres encarceladas, que alguien lo mire y lo diga así; ¡esa mujer es increíble!”.

Y respecto a la responsabilidad social de los artistas y el compromiso para ejercerlo en su obra, señaló:

“Esa pregunta es difícil, porque hay algo en el arte que debe de desentenderse de ese compromiso, porque el arte debe ser creativo y estar en su lugar, pero al mismo tiempo somos personas en este mundo. Hay pocos que lo logran, así como Vivir, en donde su arte tiene que ver con su compromiso y logra además que sea artístico”.