Ambulante, 20 años de difundir el cine documental en busca de la transformación cultural de México

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con 129 documentales, provenientes de más de 47 países y en 28 idiomas, de los cuales ocho son lenguas indígenas, el festival Ambulante celebra dos décadas de vida.

Inició ayer 3 de abril en la capital mexicana, a las 19:30 horas, con la proyección de Mi mundo robado (Alemania e Irán, 2024), de la directora Farahnaz Sharifi, y narra la historia de Farah, una mujer iraní obligada a migrar a su mundo privado para ser libre. La entrada a la función inaugural es gratuita y el cupo es limitado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

La directora de Ambulante, Itzel Martínez del Cañizo, explica que el tema central de este año “son los oleajes, para permitirnos navegar por el gran mar en la historia de este ciclo y las fuerzas dinámicas que han moldeado al cine documental de las últimas dos décadas”. Acentúa:

“Los oleajes nos han enseñado que en el cambio está también la posibilidad de renovación y respuesta a los desafíos imparables de cada temporada. En este viaje quiero reconocer a las tripulantes de este navío y mandar nuestro agradecimiento a quienes han conformado, y conforman, el equipo de Ambulante a lo largo de estas dos décadas”.

El programa en la Ciudad de México lo conforman más de 136 actividades repartidas en 33 sedes, del 3 al 10 de abril, como Casa de Lago UNAM, Foro al Aire Libre, Cineteca Nacional Chapultepec, Cine Tonalá, Teatro Casa de la Paz de la UAM, Las Islas de Ciudad Universitaria de la UNAM, Cinépolis y más. La cineasta mexicana Valentina Leduc Navarro estrenará a nivel mundial su largometraje documental Los sueños que compartimos y habrá 35 estrenos nacionales. El festival recorrerá, además de la Ciudad de México, Baja California, Querétaro, Veracruz y Yucatán.

Presentación de Ambulante. Foto: Miguel Dimayuga.

Como parte de las actividades especiales de la gira en la Ciudad de México, destaca la presencia de invitados especiales: la cineasta española Patricia Franquesa, quien después de cada proyección de su película Diario de mi sextorsión mantendrá una conversación con el público; Gala Hernández, directora de La mecánica de fluidos, de la sección Injerto, impartirá un taller de tres días dirigido a jóvenes cineastas.

Aura Satz, cuya clase magistral sobre la escucha y la construcción de memoria ampliará la meditación sonora de su película Escucha preventiva, que forma parte de la sección Sonidero. Sobresale la visita a México de Markus Tomsche, un cineasta alemán especializado en la no ficción para infancias. Compartirá un taller lúdico acerca de las posibilidades de documentar la realidad que nos rodea, además tendrá una importante participación en “Las reglas del juego”, encuentro sobre cine y contenidos de no ficción para los pequeños, junto a otras invitadas de gran relevancia: Mariana Cano, Elke Franke y Verónica Pastrana.

Documentalistas mexicanos

Después de las funciones el público podrá disfrutar de una interacción con algunos miembros de los grupos musicales Café Tacvba y Zoé, con documentalistas mexicanos de primera línea y también con investigadores, críticos y gestores que reflexionarán sobre el panorama del cine documental mexicano de los últimos dos decenios.

Ambulante es una organización dedicada a apoyar y difundir el cine documental “como un dispositivo de transformación cultural y social en México”. Fundada en 2005 por Gael García Bernal, Diego Luna y Elena Fortes, este festival itinerante busca movilizar espacios de encuentro y acción colectiva para construir otros mundos posibles a través del documental.

Martínez del Cañizo (Tijuana, Baja California) ha sido parte de Ambulante desde 2016. Y es maestra en historia del arte en el campo de estudios sobre cine por la UNAM. Se le pregunta ¿qué ha sido lo más difícil para Ambulante?, y responde a Proceso:

“Creo que el desafío más grande ahora es la sostenibilidad. En la nueva posición que me toca ocupar, como directora, la comprensión de lo que un proyecto descentralizado, independiente, pero de divulgación y de generación de procesos de aprendizaje y de multiplicación de las posibilidades del cine, es mucho trabajo. Es una labor constante, pero también digamos su sostenimiento es un trabajo constante también. Es decir, no tenemos a ninguna institución, banco, escuela, universidad, en fin, de respaldo que nos sostenga. Eso es algo bastante complejo de comprender y yo aplaudo sobremanera que durante 20 años este barco no nada más se mantenga, sino que haya crecido.

Tenemos dos décadas formando público, pero también existe un público que cambia, y las nuevas generaciones tienen una velocidad tremenda de relacionarse con las imágenes en movimiento. Es un gran desafío. ¿Cómo hacemos que el nuevo adolescente tenga amor por el cine? ¿Cómo podemos despertar en ellos la emoción que nos despertó en nosotros las primeras películas que nos marcaron, como decir: ‘El cine es algo que me resuena y me me apasiona’? Creo que ése es también un desafío brutal. Subraya:

“¿Complejidades o dificultades?: seguir impulsando el documental no nada más como un espacio para la cinefilia, para el amor al cine, sino para conectar al mundo y las diferentes comunidades que habitan en él con el cine. Para nosotros el cine es un poco poner la mesa para juntarnos a comer; evidentemente importa lo que está en la mesa, pero también es el lugar de encuentro el cual nos permite multiplicar las razones de esas historias en la audiencia.

“Nos damos cuenta de que hay un público cautivo que ya ama el cine documental, pero hay otro que no se ha permitido conocerlo.

“Nuestro trabajo es acercar de múltiples maneras la comunicación, porque nadie desea lo que no conoce. No se te va a antojar el pastel que nunca has probado, pero una vez que lo pruebas, lo importante es hacer que lo prueben, porque estamos seguros de que después algo se va a mover y algunos van a regresar”.

Independencia

Detrás de Ambulante no hay ni una institución ni un grupo ni un poder económico, tampoco político. Cabe recordar que en el año 2021 el portal Regeneración publicó que Ambulante recibió 160 millones de pesos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña, pero ese medio no explicó que eran recursos que se obtienen en las convocatorias para fomento al cine emitidas por instituciones gubernamentales o privadas, mismas que son de conocimiento público. Y se le cuestiona ¿cómo esta distorsionada información le ha afectado a Ambulante?, y narra:

“Gael García Bernal y Diego Luna son parte del consejo directivo de Ambulante, son piezas clave, pero fíjate que fue muy dañino para la reputación de Ambulante. Esa línea de comunicación errónea, mal fundamentada, fue mal intencionada, porque había un deseo de hacer daño. Es imposible que Ambulante genere lucro. ¡Es imposible! Te decía al principio, lo más difícil es la sostenibilidad. Nada de Ambulante genera lucro, nada, seríamos incapaces, porque es parte de la noción pedagógica, divulgación y construcción de público. En el centro de Ambulante está la audiencia, y ese público se enamora, dialoga, participa, se potencia, pero no necesariamente se lucra con él, porque sería otro proyecto, que no está mal, está bien, pero no es el proyecto de Ambulante”.

Concreta:

“Ese chisme ha dañado mucho, la verdad, pero principalmente es mentira, es falso, no hay manera de que nuestros camaradas, fundadores que tanto queremos, les podamos proporcionar ese tipo de riqueza. Damos riqueza de otro tipo, no nada más radica en la economía, hay muchas formas de valor y el valor que da Ambulante es otro. Y pueden ver todos los apoyos, instancias que nos quieren, a veces renuevan y a veces no, y si no, buscamos otras, pero la verdad es que es un trabajo de tiempo completo pensar en el sostenimiento que desafortunadamente no tenemos garantizado”.

Proyecciones en Cinépolis

Por su parte, Ramón Ramírez Guzmán, director de Relaciones Públicas de Cinépolis y la Fundación Cinépolis, rememora que este festival de cine itinerante surgió en una charla en el Festival Internacional de Cine de Morelia y para esta 20 edición Cinépolis ofrecerá proyecciones de Ambulante desde el 4 de abril hasta el 11 de junio: Serán siete complejos de Cinépolis los que van a participar, además de todas las sedes alternas. Se presentarán en nuestras salas 28 documentales, de Estados Unidos, Reino Unido, Macedonia del Norte, República Checa, Serbia, Croacia, Hong Kong, China, India, Canadá, Dinamarca, Francia, Turquía, Polonia, Argentina, España, Túnez, Qatar y, por supuesto, México. El cinebono es 200 pesos, el cual se canjea por cuatro boletos y habrá precios especiales.

En tanto la productora y realizadora de cine documental, Daniela Alatorre, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), enfatiza que “el documental es parte de nuestra identidad, y reconocer eso me ayuda también a seguir como transitando las diferentes oportunidades que se me han presentado en la vida”. Complementa:

“En los últimos 20 años el cine documental ha experimentado un crecimiento notable tanto en su producción como en su exhibición y su visualización. Esta crecida de concurrencia —y quiero utilizar la palabra crecida porque el cine, así como un río o el mar, puede ser considerado como un organismo vivo— ha sido provocada en gran parte gracias a Ambulante. Esta gira de documentales, cuya itinerancia e incansable labor de acercar este género a diversos públicos, ha permitido llevar un cine diverso y distintas historias de injusticias, resistencias y hasta de música y baile, a cada vez más lugares de este país”.

Gran convocatoria. Foto: Miguel Dimayuga.

Subraya:

“Tengo el honor de haber sido testigo de la gestación de ambulante hace 20 años, cuando un grupo de personas con una visión se preguntaban ¿por qué este tipo de cine no llegaba a todo el país? Y así, en medio de voluntades, se encausó el agua de esta organización que hoy cumple dos décadas. Y 20 años después, por ende, el cine documental no es el mismo, y su público y su alcance tampoco lo es.

“Esta disposición para vivir del cine es alimentada por la constante participación de corporaciones, entidades colectivas, instituciones como el Imcine, al que le es muy importante colaborar y fortalecer la relación con los festivales de cine en México, especialmente con uno como Ambulante, el cual siempre se ha preocupado por ser un espacio crítico, colectivo y con un amplio deber social para promover espacios de escucha y caminos para la reflexión”.

Finaliza:

“La relación entre Ambulante y el Imcine ha sido fundamental para el desarrollo y la promoción del cine documental mexicano. La colaboración ha sido clave para la difusión continua de este género, tanto dentro como fuera de nuestro país. 20 años después de su primera edición celebramos estos oleajes que además de transformar el festival nos dejan la certeza de que Ambulante seguirá haciendo ese impulso vital del cine documental en México”.