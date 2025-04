Frida Kahlo ‘Ya les hice la investigación, vayan por las obras": Hilda Trujillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego de la acusación y denuncia de obras perdidas de Frida Kahlo y Diego Rivera, la gestora cultural Hilda Trujillo sostiene: "ya les hice la investigación, vayan por las obras y recupérenlas".

Licenciada en relaciones internacionales por la UNAM y con estudios en ciencias políticas por la Universidad Le Sorbonne, declara:

“El INBAL le mandó a un periodista una captura de pantalla de que me mandaron respuesta, si es mi mail, pero ya busqué en spam y entrada y no está. Y dice ahí que se anexa hoja y pues no tengo todavía la hoja. Yo entregué físicamente y con acuse de recibo, entonces, y yo diría que una institución debe entregar una respuesta de la misma manera”, refiere.

Esta semana la gestora aseguró que hubo una sustracción de obras de Kahlo y Rivera, además de irregularidades en el manejo de los museos Diego Rivera Anahuacali y Frida Kahlo Casa Azul: esto provocó que el Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo (FMDRFK), a cargo del Banco de México, y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) emitieron comunicados rechazando las afirmacines de Trujillo.

La actual directora general de Cultura de la Alcaldía Coyoacán, donde lídera el programa “Coyoacán es el museo” y continúa promoviendo proyectos de arte y preservación patrimonial, se defiende de los señalamintos gubernamentales:

“El Fideicomiso dicen que no es cierto, entonces que enseñen el diario de Kahlo. Y no tengo pleito con el Banco de México, ni el Fideicomiso, ni la familia Phillips, tampoco con el INBAL ni la Secretaría de Cultura, lo que les estoy diciendo es: ‘Ya les hice la investigación, vayan por las obras y recupérenlas’. Yo deseaba explicar ¿qué había pasado? Y por eso me puse a investigar. Me tardé cuatro años. Muchas cosas no las tenía por eso no denuncié antes", espeta.

Trujillo prosigue:

“Aunque existen testimonios que posee el Banco de México desde hace dos años. Yo entregué mis textos actuales al INBAL y al Banco de México hace quince días. La respuesta del 3 de abril del Fideicomiso es con enojo, una institución no debe contestar con enojo, sino con pruebas. Y señalan que salí por malos manejos, ¡perdón! Grabé por zoom una reunión, donde dijeron que ibamos a cambiar de lugar y no volví a saber nada”.

-¿No fue despedida por detectar irregularidades en su administración? -se le cuestiona.

-Yo ni siquiera manejaba la administración, la manejaba Carlos Phillips. Yo nunca vi un cheque, ni contraté proveedores. No hay manera. Yo aporto pruebas. Ahora están diciendo que ya se cerró el tema, que ellos ya no van a decir nada. Bueno, ¡no! Se tiene que investigar todo e ir por las obras. Hay cosas que no puse porque no tenía las pruebas, pero escribiré un relato literario porque se pierden temas interesantes, cosas buenas y cosas malas.

Trujillo denunció el miércoles en su página web hildatrujillo.blog, un texto titulado “Pérdidas y apócrifos en el acervo de los museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo Casa Azul” y “Opacidad, despilfarro, robo autoral y abuso de poder”, donde reveló con fotografías, listados de obras y documentos internos de obras que faltan y que fueron vendidas durante los años 70, 80 y 90, “pero las ventas han continuado” y se hallan en colecciones particulares en Estados Unidos y México, “como lo evidencian catálogos de arte y libros sobre exposiciones recientes”.