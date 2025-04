Tom Cruise reacciona a la muerte de Val Kilmer y le rinde un homenaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tom Cruise rindió un homenaje a su amigo y coprotagonista de “Top Gun”, Val Kilmer, quien falleció a los 65 años, el 1 de abril, en Los Ángeles.

Este jueves 3 de abril, Cruise asistió al evento CinemaCon 2025, en Las Vegas, para presentar su nuevo filme “Misión Imposible: sentencia final”, sin embargo, antes de comenzar su discurso, se dirigió al público para pedir un minuto de silencio en honor a su colega:

"Antes de empezar hoy, quisiera dedicar un momento a honrar a un querido amigo mío, Val Kilmer (...) No tengo palabras para expresar cuánto admiraba su trabajo y a él como ser humano; lo agradecido y honrado que me sentí de que se uniera a ‘Top Gun’ y regresara para ‘Top Gun: Maverick’", expresó el actor estadunidense.

Kilmer murió debido a una pulmonía, de acuerdo con la declaración de su hija, Mercedes, a medios locales. Llevaba años luchando contra el cáncer de garganta, que lo dejó sin voz. En 2020 logró superar la enfermedad, pero con secuelas.

Los actores interpretaron a los pilotos de combate Pete "Maverick" Mitchell y Tom "Iceman" Kazansky, en la película de 1986.

Casi cuatro décadas después, en 2022, Kilmer regresó a la actuación e hizo un cameo en la secuela, donde repitió su papel junto a su amigo. Su voz se recreó con inteligencia artificial, lo que consideró "un regalo increíblemente especial".

I still remember hearing people in the theater cry during this moment between Val Kilmer & Tom Cruise in Top Gun: Maverick. I’m so incredibly thankful Cruise insisted on this scene because this moment is forever. RIP, Iceman. pic.twitter.com/qxoiEhz8wS — Cinema Tweets (@CinemaTweets1) April 2, 2025