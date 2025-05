Agnieszka Holland, centro de la 4º Semana de Cine Polaco en México

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La 4º edición de la Semana de Cine Polaco en México tiene el programa más completo hasta ahora. Dividido en tres partes se sostiene en la filmografía de la directora y guionista Agnieszka Holland (Premio del Jurado de Venecia por la polémica “Green border’, 2023) con la proyección de ocho de sus películas, una exposición de carteles de sus filmes, y una clase magistral, todo ello a realizarse del 23 de mayo al 1 de junio en la Cineteca Nacional.

La primera proyección se realizará el 23 de mayo a las 19:30 horas en la Cineteca con “El Rastro” (Pokot, codirigida Kasia Adamik), cinta premiada en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2017 basada en el libro de Olga Tokarczuk (ganadora del Premio Nobel) titulado "Sobre los huesos de los muertos".

A esa le seguirán los filmes “Actores de provincia” (1978), “Fiebre” (1980), “Una mujer sola (1981), “Una Luz en la oscuridad” (2011), “Mr. Jones” (2019), Charlatán (2020) y “Frontera verde” (2023), cuyos horarios serán definidos por la Cineteca Nacional a partir del 16 mayo en su web www.cinetecanacional.net.

Agnieszka Holland. Foto: CinePolacoAmericaLatina.

En el contexto de las cintas se inaugurará la exposición “Agnieszka Holland” en la Cineteca a partir de los carteles de filmes realizados por el diseñador Andrzej Pagowski, uno de los maestros de la ‘Escuela Polaca del Cartel’, muestra que se sostendrá una semana más allá de la proyección de las películas.

Hacia el final de la 4ª Semana de Cine Polaco en México, el 29 de mayo a las 19:30 horas, se realizará una Conferencia Magistral con la presencia de Agnieszka Holland, con entrada gratuita al público.

Esa actividad tendrá la asistencia de alumnos del Centro de Capacitación Cinematográfica y la Facultad de Cine México, y en línea de estudiantes del Colegio de la Frontera Sur (Chiapas), la Universidad Central de Venezuela, Cine Magaly (San José, Costa Rica) y el Centro Cultural El Olivar de San Isidro (Lima, Perú). El acceso a la conferencia será mediante cortesías que entregará la Cineteca Nacional en el marco de la programación, además de que también se podrá ver en streaming por las redes sociales de esa institución y la Embajada de Polonia en México.

En palabras de Ela Chrzanowka (Varsovia, 1980), promotora cultural, documentalista y fundadora de Homo Viator, se trata de una edición robusta que se planeó desde agosto del 2024 en el marco del proyecto Cine Polaco en América Latina que se realiza este mes por vez primera en siete países: Chile, Costa Rica, Cuba, Perú, Panamá, Venezuela y México, y en el contexto de Polonia como país titular del Consejo de la Unión Europea.

Ela Chrzanowka, coordinadora de la Semana de Cine Polaco. Foto: Especial.

Chrzanowka, a su vez curadora de la Semana de Cine Polaco en México, comentó que la selección de esta programación buscó mostrar producciones en esencia polacas:

“Se podrían haber presentado más películas, pero con siete días y tantas actividades elegimos producciones 100% polacas, Agnieszka tiene películas en Estados Unidos, Francia y una filmografía muy extensa, pero aquí no se va a presentar cintas conocidas como ‘Europa Europa’ (1990) o ‘Plaza Washington’ (1997) que están accesibles en plataformas de películas o internet, no era la idea. Y si bien algunas están coproducidas, como ‘Charlatán’ o ‘Mr. Jones’, en realidad la mitad de las que programamos no se han presentado en México y América Latina, ese era parte del reto, además de la labor que conlleva la traducción.

“Tengo un equipo de personas en Polonia y México que realizaron el subtitulaje, inicié la investigación para la traducción que tiene un proceso acorde a la cultura del país que lo va a ver, es un trabajo de meses que inició en noviembre una vez que tuvimos toda la cartelera”.

Respecto a las cintas que no se han visto en nuestro país destacó un par de los inicios fílmicos de Holland que indagan en la historia de Polonia, así como una censurada y otra más que aunque se puede encontrar en versión pirata en México considera que tiene una pésima traducción:

“Hay varios filmes de mucho interés como ‘Fiebre’, la segunda cinta en la trayectoria de Agnieszka que filmó en 1980, de tema político y desconocida por muchos, habla del siglo XX de Polonia, de su historia, de su organización en la guerra a principios de ese siglo; también está ‘Una mujer sola’, la tercera película de ficción de la directora, que se censuró durante 20 años, entonces es casi un estreno, porque si bien se puede encontrar en ‘pirata’ en México, esta es la primera ocasión que se verá la versión digitalizada.

“También está ‘Una luz en la oscuridad’ cuya versión pirata tiene un muy mal subtitulaje, y en el caso de ‘El rastro’ se vio muy poco en cartelera, no hubo mucha distribución, de hecho las últimas cintas de 2019 a la fecha se vieron en México pero con poca distribución”.

Chrzanowka, también directora del documental ‘Hogar: Varsovia-México’ (2013) finalizó destacando su cariño por nuestro país que data de hace 18 años (pues vive entre México y Polonia), y que la cuarta edición era un sueño:

“Era un sueño porque el trabajo para presentar una película implica mucho trabajo y dinero, sentía que a veces era un ‘derroche’ el mostrar una película una sola vez, porque este tipo de eventos necesitan muchos colaboradores y fondos públicos así que su extensión a siete países me hace sentir muy orgullosa, feliz y emocionada, porque habrán más personas y países que podrán conocer el cine polaco”.