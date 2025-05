Exigen seguridad para asistentes y periodistas en espectáculos masivos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La firma de un documento de “deslinde de responsabilidad” en la cobertura de prensa del Pitchfork Music Festival CDMX (marca del Grupo Indie Rocks) giró el reflector sobre la inseguridad de reporteros y asistentes a espectáculos masivos, pues a decir de la Asamblea Tenemos que Hablar resulta “indignante” viniendo de una empresa que tendría que reforzar sus protocolos ante posibles accidentes.

Ello luego de que el fin de semana pasado (1 al 4 de mayo) se realizara ese encuentro de música indie y alternativa con amplio cartel artístico, para el cual se solicitó, un día antes del evento, la firma de una “Carta de liberación de responsabilidad para reporteros de medios de comunicación” como medida precautoria en caso de algún accidente.

La segunda edición del Pitchfork, en su sede de Ciudad de México, se efectuó en el Foro Indie Rocks, la Casa del Lago de la UNAM y el Fray Nano, donde se presentaron artistas como Rosas, A Veces Siempre, Bedouine, Tim Bernardes, Rodrigo Amarante, Silvana Estrada, y Black Country, New Road, Earl Sweatshirt, Beth Gibbons, Puertas, DJ Fucci, Imaabs, entre muchos otros.

#TenemosQueHablarDe



Hay algo que queremos contarles. Resulta que ayer 1° de Mayo empezó el Pitchfork Music Festival en el @ForoIndierocks, ¿y qué creen que pasó?



Quienes fueron a cubrir este evento tuvieron que firmar esto que básicamente dice que si hay alguna tragedia la… pic.twitter.com/Yz3OkSSSUv — Tenemos Que Hablar Asamblea (@Asamblea_TQH) May 3, 2025

Sobre el tema, la Asamblea Tenemos que Hablar. Trabajadores de los medios y la Comunicación contra la Explotación y la Precarización Laboral, conformada en 2019 por diversos reporteros y profesionales afines a prensa, dio a conocer su postura, enfatizando que la medida es una reacción indignante tras la tragedia del Axe Ceremonia:

“Quienes fueron a cubrir este evento (Pitchfork) tuvieron que firmar esto, que básicamente dice que si hay alguna tragedia la responsabilidad es de quien la sufre.

“EXIGIMOS una explicación a Gorila MT S.A.P.I. de C.V., al propio foro, las autoridades correspondientes y los medios que enviaron colegas a trabajar y que lo aceptaron. Es indignante que sean las empresas que TIENEN que garantizar NUESTRA SEGURIDAD las primeras que pretendan deslindarse de lo que pueda ocurrir.

“Esto se da como una reacción directa tras la tragedia del Axe Ceremonia que desenmascaró cómo los festivales no garantizan la seguridad de lxs trabajadorxs de medios, de quienes claramente se benefician”.

Sobre el tema, Ángel Armando Castellanos, integrante desde 2021 de la Asamblea Tenemos que Hablar, refirió a Proceso:

“Lanzamos el pronunciamiento exigiendo una respuesta, y también a autoridades, porque no debe haber complicidad ni omisión en temas de seguridad, y no sólo para quienes cubrimos eventos, sino en general para los asistentes, porque a ellos no les hicieron firmar nada, a los reporteros sí. Ese documento tiene una relación muy clara y muy triste con los homicidios de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en Axe Ceremonia, es buscar lavarse las manos ‘por si algo nos llega a suceder’ como reporteros, lo cual es ofensivo, irrespetuoso e indignante.

Muertos en el Axe Capital Foto: Carlos Enciso.

“No puede ser legal que Gorila (el organizador de Pitchfork CDMX), Indie Rocks o cualquier otra empresa o promotora quede con las manos limpias si hay un accidente”.

En la carta para los que cubrieron Pitchfork Music Festival CDMX se enfatizó el carácter laboral y/o de colaboración con el medio de comunicación de quien realizó la cobertura “sin que exista relación laboral, civil, mercantil o de cualquier otra naturaleza con Gorila MT SAPI de CV, empresa organizadora del evento denominado Pitchfork Music Festival CDMX”.

Y continúa:

“En virtud de lo anterior, libero de manera expresa, irrevocable y definitiva a GORILA MT SAPI de CV de cualquiera de sus marcas, empresas afiliadas, subsidiarias o relacionadas de toda responsabilidad laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra índole derivada de las actividades que realice dentro del evento o en sus instalaciones”.

Es importante mencionar que del Grupo Indie Rocks se desprenden las marcas Indie Rocks!, Festival Hipnosis, Foro Indie Rocks!, Pitchfork Music Festival CDMX y MerchAnt, relación que quedó clara en el comunicado del pasado 8 de abril donde lamentaron el deceso de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas a raíz de la tragedia en el Axe Ceremonia.

En ese mensaje, expuesto en sus redes sociales, se mencionó que realizarían una pausa para reflexionar y trabajar en la construcción de un espacio musical:

“Por respeto a sus memorias, y como un acto de responsabilidad colectiva,

hemos decidido hacer una pausa en nuestros canales de comunicación. Tomaremos este tiempo para reflexionar, escucharnos y seguir trabajando con la finalidad de construir un espacio en donde podamos compartir nuestro amor por la música”.

En relación a esto último, Castellanos hace una reflexión:

“Ojalá esto sea un llamado importante a autoridades, y si no hay condiciones para hacer un show, pues que no se haga. Porque ¿qué está pasando? ¿Firmar una carta para no hacerse responsables es la mejor vía para ‘reflexionar’ un problema? Me parece que hubiera sido mejor respuesta tener mejoras en protección civil, e informar a todos de ello (¡hasta hacer publicidad de ello!). Eso hubiera dado más seguridad en todos sentidos.

“Me sorprende mucho del Indie Rocks, un lugar que además como sede su estructura fue una iglesia, un edificio que aguantó el sismo de 2017, que se ha vuelto un espacio que recibe muchos shows al año. Entonces, ¿nos arriesgamos quienes compramos un boleto y vamos ahí a escuchar música?”.

Proceso solicitó entrevista a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México; sin embargo, su área de comunicación informó que sería posteriormente, pues Myriam Urzúa Venegas se encuentra fuera de la CDMX, y es la única que puede responder sobre el tema.

A cabo de tomar la triste decisión de no cubrir Pitchfork porque un día antes pidieron firmar una carta de Liberación de Responsabilidad de Medios. Sí bien los raperos que vienen merecen la cobertura, no debería ser en esas condición. Ojalá todos los medios lo tomen como nosotros — Alex de RYRNA (@alexpdraza) May 2, 2025

El lunes 5 de mayo se reportó la postura del portal Ryrna, cuyo fundador, Alex Pedraza (@alexpdraza en X) decidió no firmar ese documento para cubrir el Pitchfork, informando en sus redes sociales:

“Acabo de tomar la triste decisión de no cubrir Pitchfork porque un día antes pidieron firmar una carta de liberación de responsabilidad de medios. Si bien los raperos que vienen merecen la cobertura, no debería ser en esas condiciones. Ojalá todos los medios lo tomen como nosotros”.

Pitchfork CDMX le respondió directamente:

“Lamentamos el malestar ocasionado por el nuevo proceso de acreditación. En la carta mencionamos lo que nos comprometemos a darles como festival, que es seguro de asistente en caso de accidente, carpa de medios, ‘acreditación’ y entrada de regalo. Esto con la finalidad de protegerles como medio”.

La réplica de Pedraza cuestionó un posible deslinde ante algún accidente, lo que a su juicio denota una falta de compromiso en materia de seguridad: “¿Por qué tomar esa posición a la defensiva?”, señaló en la respuesta.

Para culminar, Ángel Armando Castellanos enfatizó:

“Vamos a dar un seguimiento sobre el tema en la Asamblea Tenemos que Hablar, nos interesa y nos debe interesar a todos, reporteros, colaboradores, medios de comunicación, público. No podemos regalar nuestro silencio cuando está de por medio la seguridad de todos”.

Las palabras de Castellanos resuenan en estos días, en especial porque al cierre de esta nota el escenario colocado en la explanada de la alcaldía capitalina Gustavo A. Madero, con motivo de un concierto por el Día de las Madres, colapsó dejando a ocho personas heridas.