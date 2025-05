“Me convertí en un nazi”: Kanye West en nueva canción retirada de plataformas de streaming

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El rapero Kanye West dio a conocer su nueva canción, titulada “Heil Hitler”, la cual fue retirada de inmediato de plataformas de streaming como Spotify, YouTube, Apple Music y Soundcloud, por celebrar a Hitler y el nazismo.

El pasado 8 de mayo, Día de la Victoria por el triunfo de los Aliados sobre la Alemania nazi y el término de la guerra en el continente europeo, West lanzó su nuevo sencillo, junto con un video musical, ambos con claras referencias al dictador nazi, Adolf Hitler.

“Me convertí en un nazi, soy el villano”, dice el rapero en una parte de su canción, que finaliza con la grabación de un discurso que el austriaco pronunció en 1935 en la Fábrica Krupp, Alemania.

"(Si) piensas que mi trabajo es correcto, piensas que he sido diligente, que he trabajado, que me he dedicado a ti durante años, que he usado mi tiempo decentemente en el servicio de mi pueblo. Vota ahora. Si es 'SÍ', entonces apóyame, así como yo te he apoyado a ti", se escucha decir al dictador.

En el video se observa a un grupo de hombres afrodescendientes, con pieles de animales salvajes, coreando la frase “Heil Hitler”.

Además, la portada contiene una esvástica un símbolo que el austriaco retomó de religiones asiáticas y lo transformó en una representación de la ideología nazi.

“Heil Hitler” se estrenó al mismo tiempo que una canción titulada “WW3” que significa “Tercera Guerra Mundial”, en la que, además nombró al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A pesar de que el tema fue dado de baja, casi de forma inmediata, en plataformas de streaming, West compartió el video de la canción a través de X, donde tiene más de 7.4 millones de reproducciones y más de 85 mil reacciones.

“Ye”, como también es conocido, expresó su inconformidad por “la censura” de su nuevo lanzamiento, comparándolo con el sencillo del artista Randy Newman, titulado “Rednecks”, que aún se encuentra disponible, a pesar de que utiliza un insulto racial en contra de las personas afrodescendientes.

No es la primera vez que West genera polémica, pues en 2022, fue criticado por hacer comentarios positivos referentes a la ideología nazi, además de promover mensajes de odio y discriminación.