Declaran culpable de agresión sexual a Gérard Depardieu y recibe sentencia de 18 meses

PARÍS (AP).- Este día, la estrella de cine francesa Gérard Depardieu fue declarado culpable de agredir sexualmente a dos mujeres en un set y recibió una sentencia de prisión suspendida de 18 meses en un caso que fue visto ampliamente como una prueba posterior al #MeToo para la industria cinematográfica del país.

Depardieu, de 76 años, una de las figuras más destacadas del cine francés durante décadas, también debe pagar a ambas acusadoras un total de 29 mil 040 euros (alrededor de 32 mil 350 dólares) en multas, y el tribunal ordenó que su nombre figurara en la base de datos nacional de delincuentes sexuales.

El actor fue condenado por agredir sexualmente a una mujer de 54 años encargada de la decoración del plató y a una asistente de 34 años durante el rodaje de “Les Volets Verts” (“Las contraventanas verdes”) en 2021.

Depardieu, quien ha negado las acusaciones, no asistió a la audiencia en París. Su abogado afirmó que su cliente apelaría la decisión.

El caso ofreció una nueva evaluación de cómo la sociedad francesa y sus cineastas manejarían las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra un actor destacado a raíz del movimiento #MeToo.

Una de las acusadoras, la decoradora, dijo estar “muy satisfecha” con el veredicto.

Su abogada, Carine Durrieu Diebolt, dijo que “es la victoria de dos mujeres y es la victoria de todas las mujeres más allá de este juicio”.

“Hoy esperamos ver el fin de la impunidad para un artista en el mundo del cine”, dijo Durrieu Diebolt. “Creo que, con esta decisión, ya no podemos decir que no es un abusador sexual. Y hoy, con la inauguración del Festival de Cine de Cannes, me gustaría que el mundo del cine se acordara de las víctimas de Gérard Depardieu”.