Liberan al actor Pedro Moreno tras ser detenido por altercado con su esposa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor cubano Pedro Moreno fue puesto en libertad la madrugada del viernes 16 de mayo, tras haber sido arrestado por la madrugada del día anterior debido a un caso de violencia doméstica hacia su esposa, Bárbara Estévez.

Alrededor de las 11 de la noche del miércoles 14 de mayo, la pareja, que se encuentra en proceso de divorcio, tuvo una discusión en la que el actor le arrebató violentamente su celular a su esposa y comenzaron un forcejeo.

Su hija, al presenciar el altercado, llamó inmediatamente a la policía.

El actor de 44 años fue arrestado en su domicilio por violencia doméstica aproximadamente a las 4 de la mañana del día siguiente, y recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) en Florida, según el canal Local 10 News.

“Sí hubo un ‘dame el celular’, ‘dámelo’. No fue más nada”, afirmó Bárbara Estévez, la esposa del actor cubano, en entrevista con Telemundo 51.

Además, agregó: “Desde esa noche les dije ‘por favor, no se lo lleven’ (…) Yo quiero quitar los cargos. No quiero proceder con esto. No tiene sentido”.

Después de una audiencia por videollamada, el juez determinó dejarlo en libertad sin tener que pagar alguna fianza y Pedro Moreno fue liberado cerca de las 4 de la mañana del viernes 16 de mayo.

¿Quién es el actor Pedro Moreno?

Pedro Moreno es un actor originario de La Habana, Cuba, que ha participado en diversas novelas y programas de entretenimiento en México y Estados Unidos.

Algunas de las telenovelas donde ha tenido presencia son: “Una familia con Suerte”, “Tres veces Ana” y “Corona de Lágrimas”. Asimismo, ha estado en proyectos como: “Master Chef Celebrity” y “Mira Quién Baila”.

El actor se casó con Bárbara Estévez en 2008, con quien procreó tres hijos. Sin embargo, actualmente la pareja está en proceso de divorcio.