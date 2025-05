"Niña de napalm": La controversia fotográfica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Una joven corre desnuda entre la guerra y la muerte. Su nombre es Phan Thi Kim Phuc, una niña de nueve años que quedó "congelada" en una de las fotografías más famosas de la historia. La instantánea conocida como "La niña de napalm", mostraba el horror de la guerra de Vietnam. Durante años la imagen se le atribuyó al fotógrafo de la agencia AP, Huynh Công 'Nick' Út; después de 53 años, World Press Photo suspendió oficialmente la atribución de la autoría.

Ahora se ha revelado que el verdadero autor podría ser Nguyen Thành Nghê, un corresponsal vietnamita.

La medida ha cimbrado al gremio periodístico mundial debido a los conflictos éticos que suponen y a las implicaciones tanto por la decisión de World Press Photo, como de la agencia de noticias AP. El anunció ocurre después del estreno de The Stringer, un documental de The VII Foundation en el Festival de Cine de Sundance, en el que se pone en duda, respaldado por el análisis visual del grupo de investigación parisino Index, la atribución tradicional de la autoría. En el largometraje, Nghê explica que llevó sus carretes a la agencia y que le pagaron 20 dólares, además de darle una copia de la foto.

Al menos esa es la óptica que se muestra en el documental...

La legitimidad de la imagen no está sujeta a debate.

El director Bao Nguyen y un equipo de investigación liderado por Gary Knight, fundador de The VII Foundation, y las productoras Fiona Turner y Terri Lichstein, entrevistaron a 55 personas, entre ellas Nghê y un exeditor de fotografía de AP llamado Carl Robinson, quien afirma haber sido presionado por su jefe para cambiar los créditos. También recurrieron a pruebas forenses, como imágenes y grabaciones del evento, y encargaron modelos 3D para intentar demostrar que Út no estaba en condiciones de tomar la fotografía que lo catapultó a la fama mundial del fotoperiodismo.

El director ejecutivo World Press Photo, Joumana El Zein Khoury, explicó que esta suspensión se debe a que tras haber llevado a cabo una investigación, no hay pruebas que "confirmen o refuten claramente" la autoría original, a la vez que reconoce que hay "pruebas contundentes" de que la foto podría haber sido tomada por Nguyen Thành Nghê, corresponsal vietnamita.

"El documental defiende la autoría de Nguy?n Thành Ngh?. Associated Press ha concluido que, dado que no existen pruebas definitivas de que Nick Út no haya tomado la imagen, la atribución de autoría a él debe mantenerse. Sin embargo, en World Press Photo optamos por un camino diferente. Basándonos en nuestros procedimientos de evaluación, concluimos que el grado de duda es demasiado significativo para mantener la atribución existente. Al mismo tiempo, a falta de pruebas concluyentes que apunten definitivamente a otro fotógrafo, tampoco podemos reasignar la autoría", indicó El Zein Khoury.