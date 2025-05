"Un mejor papá" (Bob Treviño likes it, Estados Unidos, 2024). Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El título en español de esta comedia sentimental de cine independiente parece titubear entre la traducción literal, Un like de Bob Treviño, hacia la sensiblera Un mejor papá, más comercial, pero que distorsiona el sentido que la directora, Tracie Laymon, intenta darle a este relato semi-autobiográfico.

Es su primer largometraje en su carrera. En Bob Treviño likes it (Estados Unidos, 2024), el like corresponde al ícono de diálogo en una red social, Facebook, el “me gusta” que ahora cualquiera reconoce.

Jovial y encantadora, Lily (Barbie Ferreira), la protagonista, con un físico que corresponde muy poco al de la típica heroína de Hollywood, le pone palomita a cada una de las preguntas del test que llena antes de ver a su terapeuta (inseguridad, falta de concentración, insomnio, ataques de pánico, y demás rasgos de un perfil resultado del maltrato parental), tanto que la psicóloga llora cuando Lily le cuenta su historia.

No es para menos: La madre, adicta, la abandonó a los cuatro años; el padre es un narcisista de catálogo que sólo se escucha a sí mismo y ahora intenta cobrarle hasta el dinero que gastó en la papilla de cuando era bebé.

El guion de Tracie Laymon sedujo al colombiano John Leguizamo, quien aceptó el rol de Bob Treviño, ese otro solitario, navegante de la red social que manda likes a los comentarios que publica Lily, la mera antítesis de una influencer; de hecho, Un mejor papá, sin aspavientos, se desliza con suavidad por un territorio plagado de tabúes, comenzando por desarrollar un personaje que no llega a ser popular ni en el internet, que acepta conocer y relacionarse con un hombre maduro -que además es casado-, y que por encima de todo no busca un romance. La relación entre Lily y Bob contradice todos esos lugares comunes.

La carga sentimental es grande, pero Leguizamo sostiene a su personaje -quien perdió un hijo- con equilibrio, sin notas falsas, ni sensiblería; Barbie Ferreira, de moda en alguna serie televisiva, es una actriz joven que se apoya en un nuevo estilo de actuación del que, me extraña, se hable poco, que llega directo al público joven, una forma de frescura, un tono de ingenuidad ante cualquier atisbo de realidad; curiosamente es esa actitud de aparente llanura con la que seducen los influencers.

Habría que estudiar y contrastar el estilo, no sólo de comedia, sino de actuación que produjo el cine de Woody Allen, heredero de Chejov, en generaciones anteriores. Desafortunadamente, la dirección de Tracie Laymon desaprovecha la aptitud de la comedia para exponer la oscuridad de sus personajes: el humor, constante, se ahoga en el melodrama; la tensión imposible entre un hombre que perdió al hijo y una mujer en busca de un padre, queda enterrada. No hay intensión de profundizar, Lily debe habérselas en la vida con un padre al borde de la caricatura del narcisista, que afortunadamente la actuación de French Stewart hace verosímil.

Clave de este melodrama es justamente esa advertencia, el contrato de relación que propone Bob Treviño cuando confronta a su joven amiga, de no ser ni querer ser el padre sustituto de Lily. Bob es el amigo maduro que entiende la falta de padre de la chica, que no cae en la tentación de jugar ese rol, ni de ceder ante la desesperación de ella por llenar el hueco de la falla paterna. Pero el gran regalo del amigo es abrir eso otro territorio que es el de la amistad. De ahí que hablar de un mejor papá equivale a perder de vista que Un like de Bob Treviño es una comedia dramática, sin ambición de profundizar, pero entretenida y bien lograda, que renuncia a un mejor papá.