Arturo Ríos, actor: “Si queríamos saber qué pasaba en el país recurríamos a Scherer, a Proceso”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En el marco de sus 50 años de trayectoria, el actor Arturo Ríos refirió que jamás imaginó interpretar un papel inspirado en Julio Scherer García, fundador de Proceso, a quien describió como “una figura mítica del periodismo en México y Latinoamericana”.

Con tono afable, el histrión, que cuenta con una sólida carrera en cine, teatro y televisión, y que ha obtenido diversos reconocimientos, como el Premio Ariel a Mejor Actor por Cuento de hadas para dormir cocodrilos (2002), relató cómo llegó al papel del periodista ‘Jorge’ en la cinta México 86:

“En la primera plática del casting no hubo tanta información sobre el personaje que tenían pensado para mí, sólo cosas muy generales y algunos temas en torno a política. Fue hasta un año después cuando me hablaron y me dijeron que ‘sí’, me compartieron el guion y entendí la esencia de la historia.

“Recuerdo una referencia sobre cómo la protagonista llega a México y empieza a trabajar en la redacción de una revista crítica e independiente, inmediatamente pensé en Scherer, sólo que en la cinta este personaje se llama ‘Jorge’, y ya después platicando con César me dijo que sí estaba inspirado en él. Por supuesto que me preocupé en consultar elementos para desarrollar mi trabajo como actor”.

Bejo personifica a una periodista. Foto: Captura de pantalla

Ríos (DF, 1952) relató que su personaje tiene algunas escenas importantes en el desarrollo de la historia con ‘María’ (Bérénice Bejo), además de ciertos elementos que humanizan a su personaje:

“Hay un elemento que me gustó mucho y es el diseño del personaje, no sólo es el papel rápido, o la figura muy determinada, se ve que ‘Jorge’ vive prácticamente en su oficina y duerme en el sillón, podríamos pensar que por su pasión al trabajo, pero esa situación se intercala con su vida personal, pues en algún momento le cuenta a María que tiene problemas con su esposa, y el personaje se humaniza.

“Hay otra escena fuerte donde descubre que ‘María’ está involucrada directamente con un reportaje que estaba trabajando y le pide sus fuentes, como todo buen periodista, para poder publicar la información, porque la película se desarrolla en los años setenta y ochenta, décadas muy convulsas en México y Centroamérica”.

Interrogado sobre sus referencias sobre Scherer García, y qué recuerda de los años ochenta, Ríos expuso rápidamente:

“Scherer es una figura mítica del periodismo en México y Latinoamérica, respetadísimo tanto por la gente de izquierda como quienes no lo son. Se le reconoce como una pieza fundamental del periodismo. Su entereza moral desde el golpe a Excélsior con Vicente Leñero, hasta que murió, mantuvo una coherencia y posición ética durante toda su vida muy admirable.

“Fue crítico con el aparato de Estado, que en ese entonces tenía un partido político (PRI) de casi 80 años en el poder. No era fácil, pero creo que con su prestigio también se la rifó. Para mí fue un ejemplo de pasión por su trabajo. Cuando las cosas estuvieron difíciles en México, si queríamos saber políticamente qué pasaba en el país recurríamos a él, a Scherer, y por tanto a la revista Proceso, un medio que ha sostenido su línea crítica. Los tiempos han cambiado, pero siguen así en esa línea”.

Arturo Ríos. Personifica a Julio Scherer. Foto: IG @arturorios_actor.

Ríos relató que tras su papel en la cinta se encuentra en varios proyectos de trabajo, y hacia el segundo semestre del año montará una temporada del monólogo El final, de Samuel Beckett, una reflexión sobre la vida y el tiempo, pieza teatral con la que buscará celebrar sus cinco décadas en los escenarios en el Teatro El Galeón del INBAL.

* * *

En su caso, el actor mexicano Leonardo Ortizgris (DF, 1977), con papeles en filmes como Museo (2018), No negociable (2024) y recientemente Pérdida total (2025), quien radica en España, relató que su papel es la pareja amorosa y ‘camarada de lucha’ de ‘María’ en México 86.

A la distancia, el artista que lleva varios años trabajando en España, relató a Proceso que la coproducción tiene una historia fuerte, un guion contundente y una sinopsis humana que permite hablar de las condiciones sociales en México y América Latina:

“Es una historia muy sólida que sostiene varias narraciones, la de la protagonista, la de la situación política en la lucha guatemalteca, pero creo que también es una historia muy maternal que habla de una mujer que tiene que tomar decisiones a partir del entorno que vive, decisiones difíciles, como muchas mujeres.

Bejo con Leonardo Ortizgris. Foto: Captura de pantalla

“Mi papel, el de ‘Miguel’, es de acompañamiento en la lucha, pero también de apoyo emocional en la protagonista, al tiempo de jugar una posición especial de contención y protección con ‘Mateo’, el hijo de ‘María’”.

El actor comentó que le hubiera gustado asistir a las funciones que se han dado de México 86 en Europa, en donde ya se ha mostrado. Anheló su proyección en las salas de cine en Guatemala y México, donde está seguro que tendrá un eco muy importante.

“Tengo entendido que ya se estrenó en Francia, en Alemania, pero quisiera ver que llegue a Guatemala y México pronto. Es una historia que los centroamericanos y nosotros como latinos vamos a apreciar mucho”, dijo Ortizgriz.