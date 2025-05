Esta es la postura de MrBeast sobre la polémica de su video en zonas arqueológicas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El youtuber estadunidense Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, dio a conocer este domingo su postura en torno a la polémica desatada tras la publicación de su video “Exploré Templos de 2000 Años de Antigüedad”, el cual fue grabado en zonas arqueológicas de Campeche y Yucatán.

En un texto publicado en su cuenta de X, el creador de contenido negó que haya sido demandado y aseguró que el video fue grabado con todos los permisos y cumpliendo las normas.

El pasado 14 de mayo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que interpuso una demanda administrativa contra la empresa Full Circle Media, representante del influencer, al señalar que el permiso que se les dio “no autorizó la publicación de información falsa ni la utilización de la imagen de los sitios arqueológicos para la publicidad de marcas comerciales con fines de lucro privado”.

En una parte del video –que hasta la fecha tiene más de 68 millones de vistas– se hace publicidad a Feastables, una marca de chocolates creada por el propio MrBeast, los cuales anunció como “el único snack del planeta aprobado por los mayas”. También aparecen los logotipos de las tiendas Walmart, Target y Seven Eleven.

(Video a partir del minuto 13:20)

En X, MrBeast destacó el apoyo que le dio en la misma red social la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

“He visto muchas historias sobre nuestro reciente video en México y quería aclarar algunas falsedades. Mi equipo y yo tenemos un gran respeto por la cultura y la gente de México y los mayas.

“Hicimos este video para que la gente de todo el mundo se entusiasmara por aprender más sobre su cultura, al igual que hicimos con nuestro video de las Pirámides”, expuso el youtuber, quien añadió:

“No estamos y jamás hemos sido demandados por ellos, jaja. Eso es falso y me entristece ver a la gente difundiendo mentiras. Filmamos con todos los permisos, seguimos las normas, contamos con representantes de agencias gubernamentales que nos siguieron, arqueólogos mexicanos para asegurar nuestra precisión y representantes de los sitios para asegurar que cumplíamos las normas”.

Tras resaltar la defensa de Layda Sansores, MrBeast asegura que ha estado trabajando con el INAH en un fondo para apoyar la arqueología mexicana local

“Sabían que mencionamos Feastables en el video, pero por respeto a los sitios, se filmó lejos de cualquier monumento nacional. La escena de la cena donde hice el chiste de Festables no fue cerca de ningún templo maya.

I’ve seen a lot of stories about our recent video in Mexico and wanted to clear some false things being said. Me and my team have great respect for the Mexican and Mayan culture and people. We did this video to get people all over the world excited to learn more about their… pic.twitter.com/CCRo4Hu1X5 — MrBeast (@MrBeast) May 18, 2025