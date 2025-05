INAH responde a MrBeast: sí hay procedimiento contra el youtuber por anuncio de chocolate

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En comunicado emitido esta tarde, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) afirmó que sí hay procedimiento jurídico-administrativo contra Full Circle Media, la empresa que representa al youtuber MrBeast, por violar acuerdos con fines comerciales en el video “Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo”, aunque no explican de qué manera harán que el influencer responda ante leyes de alcance nacional.

El documento es una contestación al mensaje en X por parte de MrBeast de este domingo 18, en donde aseveró que el video se hizo con apego a permisos y supervisión.

En respuesta, el INAH informó este día que la demanda la realizaron el pasado miércoles 14 de mayo:

“El procedimiento jurídico administrativo contra la persona moral Full Circle Media SA de CV, a causa de la violación de los términos del permiso para la elaboración de un video documental denominado ‘MrBeast, me pasé 100 horas explorando la selva maya’, para realizarse en las zonas arqueológicas de Chichén Itza, Calakmul, Becán y Chicanná, se notificó a la empresa el 14 de mayo del año en curso de conformidad con las atribuciones que le confiere al INAH la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y su Reglamento, así como en el marco del Acuerdo presidencial que establece las bases para resguardar los bienes culturales y la prohibición para su usufructo privado”.

El documento reitera un abuso a “la buena voluntad de las instituciones”, pues el youtuber aprovechó el permiso para hacer otro video de promoción de su marca de chocolate ‘Beast feastables’, Walmart, 7Eleven, Kroger y Albertsons:

“Lo que constituye una violación al generar una producción distinta a lo autorizado, con fines comerciales, a través de las plataformas digitales. Lo cual está prohibido de conformidad con la Ley General de Bienes Nacionales”.

(Anuncio en el minuto 13)

El comunicado finaliza afirmando que el asunto se va a resolver ante las instancias jurídico- administrativas correspondientes.

Lo que no explica el INAH en su comunicado de este 19 de mayo es cómo hará para que MrBeast se apegue a esas ‘instancias jurídico- administrativas’ que en todo caso son leyes federales, pues tal y como sucede en subastas internacionales de piezas arqueológicas de procedencia nacional no se pueden parar –en donde todo caso se hacen exhortos y protestas–, debido a que la legislación es permisiva en algunos países.

I’ve seen a lot of stories about our recent video in Mexico and wanted to clear some false things being said. Me and my team have great respect for the Mexican and Mayan culture and people. We did this video to get people all over the world excited to learn more about their… pic.twitter.com/CCRo4Hu1X5 — MrBeast (@MrBeast) May 18, 2025