Andrés Calamaro increpa a público en Colombia por prohibición de corrida de toros (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El sábado 17 de mayo, el cantautor argentino Andrés Calamaro se presentó Arena Cañaveralejo de Cali con su gira Agenda 1999. Si embargo, el músico decidió abandonar el escenario después de que no estuvo conforme con la reacción del público cuando dedicó la canción “Flaca” a la tauromaquia.

Durante la interpretación de “Flaca”, Calamaro realizó un movimiento de toreo con su saco rojo, situación que dividió al público, pues hubo aplausos, pero también abucheos y silbidos. Y aprovechó para decir:

“Quiero dedicar esta canción a todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedan sin trabajo. ¿Por qué votaron por eso, por dejarlos en la calle?”. Intentó proseguir con la interpretación, pero volvió a brindar un discurso.

“Lo siento, están cancelados y bloqueados. Hasta nunca”. Y, ante la incredulidad de los asistentes salió del escenario mientras sus músicos continuaron con la canción. Después regresó para interpretar las últimas canciones del concierto, sin embargo, el público ya estaba dividido entre la ovación y el rechazo.

Decepcionados quedaron los fanáticos de Andrés Calamaro en Cali, después de que abandonara el escenario en medio de su concierto. El artista se molestó al ver que el público no apoyó sus comentarios a favor de la tauromaquia. “Están cancelados. Hasta nunca” dijo el cantante. pic.twitter.com/LMb260EMMx — BLU Pacífico (@BLUPacifico) May 18, 2025

En mayo de 2024, el Congreso de Colombia aprobó la prohibición de corridas de toros, aunque la ley entrará en vigor hasta 2027. La Arena Cañaveralejo, anteriormente llamada Plaza de Toros de Cañaveralejo, aún contará con corridas de toros hasta diciembre de este año.

Por su parte, Calamaro escribió horas después del recital en sus redes sociales al respecto:

“Dimos el recital completo, dejé dos minutos en el escenario en un pasaje instrumental y ejecutamos las 22 canciones del repertorio”. Era el segundo concierto en Colombia de los seis que están programados en el país —el primero fue el jueves en Bucaramanga— dentro de la gira “Agenda 1999”, que incluye destinos europeos como París, Dublín o Girona.

"Colombia es taurina como es musical, es tradicional, cultura, trabajo y libertad. Eso no va a cambiar", añade el cantante en su mensaje. “No sé si los aficionados (a las corridas de toros) son mayoría en Colombi, pero tampoco la literatura es mayoritaria y de momento no se queman libros y la biblioteca sigue abierta (...) Los animalistas no saben hacer otra cosa que insultar y desear sangrientas consecuencias para quienes elegimos libremente qué hacer con nuestro tiempo”.

“Hace siglos que apoyo la existencia de la tauromaquia y nunca fui increpado en la calle, ni una vez. No soy torero ni asesino ni maltrato animales, pero sí que como animales a diario. La gastronomía tampoco es maltrato perverso, advierto si es desapego de la nazi animalista para con los ciudadanos y no a favor de una fantasía incluso absurda para Walt Disney. Claro que en manada y apenas hilando dos palabras se atreven a todo, pero en persona no tienen dignidad para decirme nada”.

“Finalmente, yo solo lamenté estar en una plaza de toros sin toros, y soy solidario con la gente que se queda sin trabajo en el campo y en la plaza”, concluyó.