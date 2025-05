Cine y música: Guillermo del Toro y Alexandre Desplat conversan en Cannes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mexicano Guillermo del Toro y el franco-griego Alexandre Desplat, el primero ganador de tres premios Oscar y el segundo de dos, conversaron públicamente en el Festival de Cine de Cannes sobre su trabajo en conjunto y lo que es para ellos la música cinematográfica.

El moderador fue el francés Stéphane Lerouge, especialista en música fílmica.

Desplat, quien ha trabajado en una variedad de largometrajes y con Del Toro laboró la banda sonora de “La forma del agua”, mencionó qué lo llevó a dedicarse a la música cinematográfica:

“Mis ídolos de adolescencia eran del nuevo Hollywood: Steven Spielberg, Martin Scorsese, Robert De Niro, en fin. Al convertirme en cinéfilo, descubrí la historia del cine y, por tanto, la de la música cinematográfica. Compraba discos, escuchaba todo lo que caía en mis manos. Solía comprar vinilos importados. Escuchando toda esa música, me di cuenta de que en el cine todo era posible”.

Desplat ha sido once veces nominado al Oscar y ha tenido doce nominaciones al BAFTA británico, de los cuales tres los obtuvo. Ha participado en las cintas “El gran Hotel Budapest”, “The Queen”, “La brújula dorada”, “Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 1” y “parte 2” y “El discurso del rey”, entre otras más.

Del Toro expresó en torno a su relación con la música de cine:

“El primer disco que compré fue de la banda sonora de ‘Tiburón’. El segundo fue ‘El Padrino’. Desde entonces escucho música de películas el 90% del tiempo. Cuando era niño, el streaming no existía y la única forma de volver a ver una película era cerrar los ojos en una habitación oscura y escuchar el vinilo. La mayoría de los discos que tengo son bandas sonoras originales.

“Por supuesto Steven Spielberg heredó el ADN musical de su madre. Pero para mí, el secreto de ‘Tiburón’ y la clave de su éxito es que el cineasta filma como un compositor y John Williams compone como un director. Cuando era un niño, viendo esta película, me di cuenta de que la dirección y la banda sonora eran una sola. Para mí Alexandre no es un compositor sino un director. La musicalidad de la cámara debe ser compartida entre el director y el compositor para que la música funcione”.

Del Toro obtuvo la estatuilla de Hollywood como Mejor Director y Mejor Película por “La forma del agua” y Mejor Largometraje Animado por “Pinocho”. Ahora trabaja en el filme estadunidense de terror gótico “Frankenstein”, basada en la novela homónima de Mary Shelle, y su estreno esta previsto para noviembre próximo.

En tanto, Desplat destacó:

“La música de una película a menudo comienza al principio y la acompaña hasta el final, en una secuencia cronológica. La música que escribo tiene más que ver con los personajes que con la imagen o la accion. En realidad he compuesto poco para películas de acción.

“Es la belleza de la película que me ofrecen y a la que me invitan, lo que me permite sumergirme en ella como lo haría un actor. El compositor es sólo un invitado en este teatro. Utilizo las herramientas que tengo guardadas: musicales, por supuesto, pero también emocionales, nutridas de mis lecturas, de mis visitas a museos… Y todo esto lo comparto con la película y con el realizador”.

Y redondeó:

“Yo sugiero cosas y el director me orienta hacia la estética de su película. Estoy ahí para ayudarlo a encontrar un camino musical que pertenezca a la película, pero que al mismo tiempo lo lleve a otro lugar distinto en dónde estaba. Soy, en cierto modo, el tercer autor de la película”.