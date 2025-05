"El Eternauta" de Netflix, un cómic argentino se globaliza mientras la distopía se hace realidad

BUENOS AIRES (AP) — Un grupo de amigos se reúne para jugar a las cartas en la acogedora casa de su anfitrión cuando se va la luz. Los celulares se apagan. Una inquietante nevada cae sobre toda la ciudad, matando a todos los que toca. Los amigos luchan por sobrevivir, su pánico es reemplazado por una creciente conciencia de que la humanidad en sí está en riesgo.

Esta es la premisa de "El Eternauta", un escalofriante drama distópico de Argentina que estrenó su primera temporada en Netflix el 30 de abril. La serie de seis episodios, en español, con su mezcla de elementos de ciencia ficción y que gira en torno a la resiliencia de la humanidad, ha tocado una fibra universal, alcanzando el puesto número uno entre las series más vistas de Netflix en cuestión de días.

Netflix ya renovó el programa para una segunda temporada, y el rodaje está programado a comenzar el próximo año.

Pero "El Eternauta" ha tocado algo más profundo en Argentina, en donde el legendario escritor de historietas Héctor Germán Oesterheld escribió la novela gráfica original en 1957, dos décadas antes de que él y sus cuatro hijas fueran "desaparecidos" por la dictadura militar argentina.

En el extranjero, las casas editoriales se apresuran para mantenerse al día con el renovado interés en el material original. Fantagraphics Books, con sede en Seattle, anunció que lanzaría una edición traducida al inglés que estaba fuera de impresión debido al aumento de la demanda en Estados Unidos.

En Argentina, la adaptación para televisión ha reabierto heridas históricas y ha encontrado una inesperada resonancia en un momento de creciente ansiedad sobre el estado de la sociedad argentina en el gobierno del presidente derechista Javier Milei.

“El boom de lo que es El Eternauta generó un evento social y cultural que excede a la serie, que a nosotros nos llena de orgullo y nos llena mucho el corazón", señaló Martín Oesterheld, nieto del autor, consultor creativo y productor ejecutivo del programa.

Una invasión alienígena

Durante años, los Oesterheld sobrevivientes se resistieron a las ofertas de Hollywood para llevar a la pantalla adaptaciones del clásico de culto, recelosos del aparentemente irresistible impulso de la industria por destruir a Nueva York y a otras urbes occidentales en dramas apocalípticos.

Para honrar la creación de su abuelo, Martín Oesterheld dijo que el programa tenía que ser filmado en español, con un elenco argentino y ambientado en Buenos Aires.

"Lo que hace es, se olvida de los códigos de representación de la ciencia ficción anglosajona, que era la que conocemos, todo sucedía en general en Europa o en Estados Unidos”, dijo Martín Oesterheld sobre su abuelo. “Lo contó en nuestros términos, a través de cosas que nosotros reconocemos”.

Netflix y su intento por expandirse más allá de su saturado mercado estadounidense hacia regiones previamente inexploradas como América Latina, fue un ajuste natural, destacó. El gigante del streaming no reveló su presupuesto, pero dijo que el programa —el cual está repleto de efectos especiales— tardó cuatro años de pre y postproducción, involucró a 2.900 personas e inyectó 34 millones de dólares en la economía de Argentina.

En el programa, los alienígenas provocan un caos predecible en un paisaje urbano impredecible —amplias avenidas, edificios neoclásicos, antiguas pizzerías y suburbios sucios— lo que le da al programa un escalofriante poder a los argentinos que nunca habían visto su ciudad devastada en pantalla.

Los protagonistas no juegan al póker, sino al truco, un popular juego de cartas argentino. Beben mate, la característica bebida argentina elaborada con hojas de yerba. La nevada es inquietante, y no solo porque mata al contacto. Buenos Aires solo ha visto nieve dos veces en el último siglo.

“Desde el truco en la primera escena, no se puede ser más argentino”, vemos que “El Eternauta” juega con esos contrastes —vida y muerte, luz y oscuridad, lo conocido contra lo desconocido", dijo Martín Hadis, un investigador argentino que se especializa en ciencia ficción. “No es sólo una historia de ciencia ficción. es un mito moderno. Eso es lo que lo vuelve tan universal”.

Al actualizar la historia a la Argentina de hoy en día, el programa toca el tema de la desastrosa guerra de 1982 con Reino Unido por Las Malvinas, como parte de la historia de su héroe, Juan Salvo, quien es interpretado por el renombrado actor Ricardo Darín.

Salvo, un padre protector y valiente exsoldado que emerge como líder del grupo de sobrevivientes, está atormentado por la derrota de sus colegas que fueron enviados por la dictadura argentina para retomar las islas. La derrota cobró la vida de 649 soldados argentinos, muchos de ellos conscriptos sin entrenamiento.

“El conflicto de Malvinas no está cerrado, es una herida sangrante todavía”, relató Darín a The Associated Press. “Me parece que es traer el tema de nuevo arriba de la mesa y eso ha conmocionado a mucha gente”.

Argentinos desfavorecidos

Frente a la catástrofe, los protagonistas dependen de su propia creatividad y uno del otro para poder sobrevivir.

Lo que se transmite, dicen los creadores, es el dicho argentino "atado con alambre", que describe la naturaleza inventiva de aquellos que hacen mucho con poco en una nación que ha sufrido décadas de régimen militar y crisis económicas.

“Habla mucho de ser un argentino, de poder llevar un poco más allá las limitaciones, tratar de poder expandir,”señaló Martín Oesterheld. Se refería no sólo a la trama, sino también a la producción en un momento en que Milei ha librado una guerra contra al enorme tamaño del gobierno argentino y ha recortado fondos para programas culturales como el Instituto Nacional de Cine.

"“En este momento en el que el cine argentino se encuentra desfinanciado, digamos, se puede hacer ciencia ficción, exportarla al mundo y que el mundo se interese”, añadió Martín Oesterheld.

En este contexto, el mensaje de solidaridad del programa ha adquirido un nuevo significado urgente, en el que los argentinos —indignados por la ideología libertaria de Milei— han adoptado el lema de la serie, "Nadie se salva solo", en un grito de guerra.

Este eslogan apareció en carteles durante una manifestación de jubilados contra los recortes significativos del gobierno a las pensiones hace unas semanas. Para protegerse contra los gases lacrimógenos que arrojó la policía, algunos cambiaron los pañuelos por las máscaras de gas que aparecen en el programa para protegerse de la nevada tóxica.

“Hay una política en este momento generalizada de que el Estado no debe ocuparse de los ciudadanos y eso tiene que ver con la libertad individual”, destacó Darín. “A mí me parece que hay muchos casos en los que si el Estado desaparece por completo, la gente queda a la deriva, como si fueran náufragos”.

Una renovada búsqueda

A medida que la serie de Netflix explotaba desde el principio, también fueron apareciendo volantes de personas desaparecidas para Héctor Oesterheld, sus hijas y posibles nietos en carteles publicitarios de "El Eternauta" por todo Buenos Aires, un recordatorio de la verdadera historia de horror detrás de esta aventura pulp.

Para cuando la junta militar llegó al poder en 1976, Oesterheld, entonces de 58 años, se había vuelto reconocido como un comprometido izquierdista. Sus cuatro hijas, de entre 19 y 25 años, se habían unido a un grupo guerrillero de extrema izquierda y toda la familia se había convertido en un objetivo de la dictadura más letal de América Latina.

Dos de las hijas de Oesterheld estaban embarazadas cuando fueron secuestradas. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué pasó con sus hijos no nacidos, pero se cree que son parte de los aproximadamente 500 recién nacidos que fueron arrebatados de sus padres y entregados a oficiales militares sin hijos. Sus verdaderas identidades borradas.

Los tres miembros sobrevivientes de la familia Oesterheld nunca han dejado de buscar. La abuela de Martín Oesterheld, Elsa, quien lo crió después de que su madre fue asesinada, se unió a otras mujeres dedicadas a encontrar a sus nietos desaparecidos. Se hicieron conocidas como las Abuelas de la Plaza de Mayo.

Aprovechando el interés nacional por la serie de televisión, las Abuelas hicieron este mes un llamado político para ayudar a encontrar a los nietos desaparecidos.

La respuesta fue abrumadora.

“La gente que conocía la historia comenzó a replicarla, eso se viralizó y le dio una gran difusión", dijo Esteban Herrera, quien trabaja con las Abuelas y que aún busca a su propio hermano desaparecido. “Quizás en una serie de ciencia ficción que se vea en una plataforma como Netflix, quizás estamos llegando a casas donde antes no llegaba el mensaje de las Abuelas”.

La avalancha de correos electrónicos y llamadas planteó más preguntas que respuestas. Se acercaron cientos de espectadores argentinos decididos a encontrar a sus propios familiares desaparecidos o que de repente se mostraron escépticos ante la legalidad de sus propias adopciones.

“Es una memoria activa, una memoria que pasa familiarmente y que trasciende; por eso es un clásico que se entrega de generación en generación”, señaló Martín Oesterheld. “No hay lectura política más profunda que ‘El Eternauta’ haya vuelto de esta manera tan popular y abrazada por la gente de esta forma. Esa es la actitud más política que tiene ’El Eternauta”.